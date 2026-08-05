الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة في عموم سوريا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /3_5/ درجات مئوية في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الجو نهار اليوم الأربعاء، يكون غائماً جزئياً في المناطق الساحلية، وصحواً في باقي المناطق، وحاراً إلى شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، كما تستمر الأجواء السديمية المغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية والجنوبية.

ولفت المركز إلى أن الجو يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام، مع ازدياد نسبة الرطوبة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية صباحاً، محذرا من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر وخاصةً في المناطق الشمالية الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية، وتتجاوز 65 كم/سا في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: