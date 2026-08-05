الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة في عموم سوريا

3X3A5440 الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة في عموم سوريا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /3_5/ درجات مئوية في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الجو نهار اليوم الأربعاء، يكون غائماً جزئياً في المناطق الساحلية، وصحواً في باقي المناطق، وحاراً إلى شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، كما تستمر الأجواء السديمية المغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية والجنوبية.

ولفت المركز إلى أن الجو يكون خلال الليل لطيفاً بشكلٍ عام، مع ازدياد نسبة الرطوبة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية صباحاً، محذرا من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر وخاصةً في المناطق الشمالية الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية، وتتجاوز 65 كم/سا في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق20/39
ريف دمشق-القلمون18/34
القنيطرة19/33
درعا20/36
السويداء19/34
حمص21/36
حماة23/39
اللاذقية23/30
طرطوس23/31
حلب23/39
إدلب25/35
دير الزور28/45
الرقة28/42
الحسكة31/44
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