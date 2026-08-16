مهرجان “كسَب الخضراء”.. أجواء سياحية وتراثية تجمع الزوار في المدينة

اللاذقية-سانا

افتتحت مساء اليوم السبت في مجمع كسَب السياحي فعاليات مهرجان «كسَب الخضراء» الذي تنظمه مديرية السياحة في اللاذقية برعاية وزارة السياحة، وبالتعاون مع مطرانية الأرمن الأرثوذكس في حلب وتوابعها، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والتعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية للمنطقة.

وتضمنت فعاليات المهرجان أنشطة فنية وتراثية، ومعرضاً للحرف اليدوية والتقليدية والمهن التراثية، بمشاركة حرفيين من مدينة كسَب، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال، ومسير في ساحة المدينة بمشاركة فرقة نحاسية، وسط حضور جماهيري ومشاركة من أبناء المنطقة وزوار قدموا من عدة محافظات.

إقبال جماهيري واسع وتنشيط للحركة السياحية والاقتصادية

وأكد مدير سياحة اللاذقية فادي نظام في تصريح لسانا أن المهرجان يقام في واحدة من أهم المسارات السياحية الجبلية في المحافظة بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وإبراز النشاط الفني والتراثي في المنطقة، لافتاً إلى مشاركة الحرفيين وعرض منتجاتهم الطبيعية والموروث الثقافي الذي تتميز به كسَب.

وأشار نظام إلى أن المهرجان شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً ومشاركة أبناء حلب ومختلف المحافظات، إضافة إلى زوار من دول مجاورة، مبيناً أن الفعالية شارك فيها ممثلون عن محافظة اللاذقية وفعاليات ثقافية وفنية واقتصادية ومجتمعية، إلى جانب الشرطة السياحية.

أجواء إيجابية وحضور سياحي واجتماعي

من جهتها، بيّنت ميري صابونجي، إحدى المشاركات في المهرجان، أن مشاركتها جاءت من خلال تقديم منتجات وحلويات مخصصة للأطفال، مشيرة إلى أن الإقبال كان جيداً، والأجواء والتنظيم أسهما في توفير مساحة للترفيه والاستمتاع للأطفال والعائلات.

ولفتت صابونجي إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في كسَب، معتبرة أنها تضفي أجواءً إيجابية على المدينة وتعيد إليها نشاطها وحضورها السياحي والاجتماعي.

بدورها، أشارت مارمارنت أكوب، إحدى زائرات المهرجان، إلى أن المهرجان يشكل مناسبة للاحتفال بعيد السيدة، وتعزيز التواصل والتلاقي بين أبناء المجتمع السوري.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار دعم السياحة الداخلية وتنشيط الفعاليات السياحية في المحافظة، بما يسهم في استقطاب الزوار إلى كسَب، وتنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية، والتعريف بموروثها الثقافي ومنتجاتها الحرفية والطبيعية.

وتتميز كسَب بطبيعتها الجبلية الخضراء وغاباتها ومناخها المعتدل، وتشكل إحدى أبرز الوجهات السياحية في محافظة اللاذقية، وتستقطب الزوار خلال موسم الصيف لما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية وسياحية.