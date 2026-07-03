رئيس هيئة المنافذ والجمارك يبحث مع محافظ الحسكة تطوير العمل في المنافذ الحدودية

الحسكة-سانا‏

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي خلال لقائه محافظ الحسكة نور ‌‏الدين أحمد، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحافظة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة ‌‏للتجار والصناعيين والمزارعين، والإجراءات الهادفة إلى تبسيط عمليات الاستيراد ‌‏والتصدير، ودعم الإنتاج الوطني.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام مساء أمس الخميس، أنه ‌‏جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التي ستنفذها الهيئة لتطوير المنافذ الحدودية في ‌‏المحافظة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل منفذ القامشلي الحدودي، وتطوير منفذي اليعربية ‌‏وسيمالكا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع ‌‏وزارة النقل، بما يسهم في تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة والنقل.‏

وأكد المحافظ، أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مؤكداً استمرار ‌‏التعاون والتنسيق لتنفيذ المشاريع التي تخدم المحافظة والاقتصاد الوطني.‏

جولات تفقدية على منفذي القامشلي واليعربية والمنطقة الحرة ‏

وعقب الاجتماع، اطلع رئيس الهيئة خلال جولة ميدانية إلى منفذ القامشلي الحدودي مع ‌‏تركيا على الواقع الفني والخدمي للمنفذ، موجهاً بضرورة البدء في إعداد الخطط اللازمة ‌‏لإعادة تأهيل البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية، تمهيداً لإعادة افتتاح المنفذ ‌‏ووضعه في الخدمة خلال المرحلة المقبلة.‏

كما اطلع رئيس الهيئة خلال جولة ميدانية إلى منفذ اليعربية الحدودي، على واقع العمل ‌‏ومستوى الجاهزية التشغيلية، ومتابعة الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة التبادل ‌‏التجاري، إضافة الى سير العمل في مختلف أقسام المنفذ وآلية إنجاز معاملات المسافرين ‌‏والشاحنات، ومستوى التنسيق بين الأقسام العاملة، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة ‌‏للارتقاء بالأداء وتحسين جودة الخدمات.‏

وأكد بدوي خلال الجولة، أن الهيئة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير المنافذ الحدودية ورفع ‌‏كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتبسيط الإجراءات، ‌‏وتعزيز انسيابية حركة العبور، بما يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع ‌‏والترانزيت، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، مشدداً على أهمية المعالجة ‌‏الفورية لأي تحديات قد تعيق سير العمل.‏

كما اطلع رئيس الهيئة خلال الجولة على واقع المنطقة الحرة في اليعربية، وجرت مناقشة ‌‏الخطط التنفيذية الخاصة باستكمال تجهيزها وإعادة تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، ‌‏بما يهيئها لاستقطاب الاستثمارات وإطلاق مشاريع اقتصادية ولوجستية تخدم المنطقة ‌‏الشرقية.‏

وأكد بدوي، أن المنطقة الحرة في اليعربية تمتلك أهمية استراتيجية نظراً لموقعها ‌‏الجغرافي، وأن تفعيلها سيشكل رافعة اقتصادية حقيقية تسهم في تنشيط حركة التجارة، ‌‏واستقطاب المستثمرين، وتوفير فرص عمل، وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي ‌‏وتجاري يربط سوريا بعمقها الإقليمي.‏

وكان رئيس الهيئة بحث أمس مع محافظي دير الزور زياد العايش والرقة عبد الرحمن ‌‏سلامة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمحافظتين، بما يسهم في دعم النشاط ‌‏الاقتصادي والتجاري، وتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، حيث أجرى جولة تفقدية ‌‏إلى منفذ تل أبيض الحدودي.‏