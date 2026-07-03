رئيس هيئة المنافذ والجمارك يبحث مع محافظ الحسكة تطوير العمل في المنافذ الحدودية

الحسكة-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي خلال لقائه محافظ الحسكة نور الدين أحمد، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحافظة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للتجار والصناعيين والمزارعين، والإجراءات الهادفة إلى تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم الإنتاج الوطني.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام مساء أمس الخميس، أنه جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التي ستنفذها الهيئة لتطوير المنافذ الحدودية في المحافظة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل منفذ القامشلي الحدودي، وتطوير منفذي اليعربية وسيمالكا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع وزارة النقل، بما يسهم في تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجارة والنقل.
وأكد المحافظ، أهمية هذه المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ المشاريع التي تخدم المحافظة والاقتصاد الوطني.
جولات تفقدية على منفذي القامشلي واليعربية والمنطقة الحرة
وعقب الاجتماع، اطلع رئيس الهيئة خلال جولة ميدانية إلى منفذ القامشلي الحدودي مع تركيا على الواقع الفني والخدمي للمنفذ، موجهاً بضرورة البدء في إعداد الخطط اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية، تمهيداً لإعادة افتتاح المنفذ ووضعه في الخدمة خلال المرحلة المقبلة.
كما اطلع رئيس الهيئة خلال جولة ميدانية إلى منفذ اليعربية الحدودي، على واقع العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية، ومتابعة الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة التبادل التجاري، إضافة الى سير العمل في مختلف أقسام المنفذ وآلية إنجاز معاملات المسافرين والشاحنات، ومستوى التنسيق بين الأقسام العاملة، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة للارتقاء بالأداء وتحسين جودة الخدمات.
وأكد بدوي خلال الجولة، أن الهيئة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية حركة العبور، بما يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع والترانزيت، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، مشدداً على أهمية المعالجة الفورية لأي تحديات قد تعيق سير العمل.
كما اطلع رئيس الهيئة خلال الجولة على واقع المنطقة الحرة في اليعربية، وجرت مناقشة الخطط التنفيذية الخاصة باستكمال تجهيزها وإعادة تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يهيئها لاستقطاب الاستثمارات وإطلاق مشاريع اقتصادية ولوجستية تخدم المنطقة الشرقية.
وأكد بدوي، أن المنطقة الحرة في اليعربية تمتلك أهمية استراتيجية نظراً لموقعها الجغرافي، وأن تفعيلها سيشكل رافعة اقتصادية حقيقية تسهم في تنشيط حركة التجارة، واستقطاب المستثمرين، وتوفير فرص عمل، وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وتجاري يربط سوريا بعمقها الإقليمي.
وكان رئيس الهيئة بحث أمس مع محافظي دير الزور زياد العايش والرقة عبد الرحمن سلامة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمحافظتين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري، وتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، حيث أجرى جولة تفقدية إلى منفذ تل أبيض الحدودي.