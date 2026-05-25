نجمة لـ سانا: نتائج انتخابات مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين عرب نهائية لعدم ورود طعون 

الحسكة-حلب-سانا

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، أنه لم ترد أي طعون بشأن العملية الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي بمحافظة ‏الحسكة، وعين عرب بمحافظة حلب، بانتهاء الدوام الرسمي اليوم الإثنين 25-5-2026.

وأوضح نجمة، في تصريح لـ سانا، أن النتائج الأولية التي صدرت يوم أمس تعد النتائج النهائية، باعتبار أنه لم ترد أي طعون بشأن العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة أعلنت أمس الأحد أسماء الفائزين بعضوية المجلس عن دائرة عين عرب في محافظة حلب، ودائرتَي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، وذلك عقب عملية الاقتراع التي جرت صباحاً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت أمس الأحد أن باب الطعون في العملية الانتخابية “فرز الأصوات وعملية الاقتراع”، سيكون مفتوحاً حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين /25/5/2026.