‏26 إصابة جراء 105حرائق وحوادث سير في سوريا ‏

محافظات-سانا

أصيب 26 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم ‏سوريا، أمس الجمعة، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بأن فرقه استجابت لـ ‌‏25 حادث سير أسفرت عن إصابة 26 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ‏ثم نقلهم إلى المشافي، لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد ‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 80 حريقاً في عموم سوريا، بينها 25 في ‏الحقول الزراعية والأعشاب اليابسة، والباقي متفرقات (بالمنازل والمحال ‏التجارية والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وقامت الفرق بإخماد الحرائق، ‏وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه ‏الحرائق على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏المناطق الحراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو ‏على أطراف الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على ‏إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب 10 أشخاص أول أمس الخميس، جراء حرائق وحوادث سير استجابت ‏لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‌‏.‏

