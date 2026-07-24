رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقّد مديرية جمارك مطار حلب الدولي

حلب-سانا

تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، برفقة وفدٍ من الإدارة المركزية للهيئة، مديرية جمارك مطار حلب الدولي، للاطّلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدّمة للمسافرين.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الجولة شملت أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطّلع رئيس الهيئة على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية، وتفقّد أجهزة السكانر الحديثة التي جرى تزويد المطار بها، ودورها في رفع كفاءة عمليات الفحص والتفتيش، وتعزيز الرقابة الجمركية، وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة.

ووجّه بدوي بمتابعة تحسين البنية التحتية في المديرية، وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية، ورفع مستوى الخدمات، بما ينسجم مع متطلبات العمل في المطار وحركة المسافرين المتزايدة.

وشدد بدوي على ضرورة الاستفادة المثلى من الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر، ومواصلة تطوير الأداء الجمركي، بما يضمن انسيابية الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أجرى في السابع من شهر آذار الماضي زيارة تفقدية إلى منفذ السلامة الحدودي بريف حلب، للاطلاع على واقع العمل في المنفذ ومتابعة الخطوات الجارية لتطويره، حيث اجتمع مع مدير المنفذ مجدي الحسني ومدير منطقة أعزاز خالد الياسين.