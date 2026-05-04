الطوارىء تحذر من خطر وصول المياه الى بعض قرى ريف حلب الجنوبي إثر انهيار ساتر سبخة السيحة

حلب-سانا

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الإثنين المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر وصول المياه إلى قرية تل العقارب وغيرها من القرى في ريف حلب الجنوبي، نتيجة انهيار ساتر سبخة السيحة الترابي في أكثر من موقع بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضحت الدائرة في تنبيه نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام أن الخطر قد يمتد ليشمل قرى أم الكراميل والعشطان الشرقية وخربة السويحل في الريف ذاته، داعية الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر.

وبيّنت الدائرة أن فرق الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع إدارة منطقة سمعان الجنوبية ومحافظة حلب ومديرية الموارد المائية، تواصل تنفيذ مختلف الأعمال الممكنة لاحتواء الوضع، حيث تعمل حالياً على رفع ساتر ترابي احتياطي لمنع وصول المياه إلى قرية تل العقارب.

ولفتت الدائرة إلى إمكانية تنفيذ عمليات إجلاء جزئية أو كلية خلال الأوقات القادمة، وذلك تبعاً للتطورات الميدانية.

ودعت الدائرة المواطنين إلى عدم الاقتراب من منطقة السيحة والمناطق المغمورة بالمياه، وضرورة الحفاظ على الوثائق والأغراض المهمة تحسباً لأي عملية إجلاء، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، متمنية السلامة للجميع.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في الـ 26 من نيسان الماضي، أدت إلى انكسار في الساتر الترابي لسبخة السيحة قرب قرية تل العقارب في ريف حلب الجنوبي، وغمر نحو 10 هكتارات من الأراضي الزراعية بالمياه، ما تسبب بأضرار في المساحات المزروعة ضمن المنطقة.