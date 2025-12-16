تطلعات أهالي حلب وآمالهم من حملة “حلب ست الكل”
محمود عاشور- الجزء الثالث “ربع قرن بين القضبان.. الخروج من المعتقل والمشاركة بالثورة”
أقسام جديدة في مشفى كفر بطنا بريف دمشق تعزز خدمة الأهالي بعد عام من التحرير
باخرة محمّلة بـ 14 ألف طن من الطحين مقدّمة من الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى مرفأ طرطوس
عودة جريان نهر الكبير باتجاه سد مشقيتا باللاذقية واستمرار أعمال تعزيل المجرى والممرات المائية
شركة الصرف الصحي في محافظة اللاذقية تواصل صيانة فتحات التصريف المطري منعاً للاختناقات
ورشة تدريبية وتطويرية لكوادر الكيك بوكسينغ في دمشق
أبحاث تطبيقية في أكساد بإزرع في درعا لتحسين كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني
