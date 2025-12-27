مؤتمر طلابي في الباب يناقش الاعتراف بشهادات الجامعات التركية في الشمال السوري

حلب-سانا

عقدت الهيئات الطلابية للجامعات التركية العاملة في الشمال السوري اليوم، مؤتمراً في المركز الثقافي بمدينة الباب بريف حلب تحت عنوان “الاعتراف الأكاديمي كحق تعليمي مشروع”، ركّز على مناقشة الاعتراف بشهادات هذه الجامعات وفق الواقع القانوني ومراعاة مستقبل الطلبة.

وبيّن رئيس الهيئة الطلابية في جامعة غازي عنتاب بدر الأمين، في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر يسلّط الضوء على معاناة نحو 2300 خريج و4000 طالب ينتظرون الاعتراف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكّل منصة أكاديمية لطرح المشكلات واستعراض الحلول القانونية والأكاديمية لمعالجة أوضاع آلاف الطلبة الراغبين باستكمال الدراسات العليا، أو الحصول على فرص عمل وفق شهاداتهم.

بدوره، لفت مدير شؤون الطلاب في الجامعة أحمد الحسن إلى أحقية الطلاب في المطالبة بالاعتراف بشهاداتهم، موضحاً أن الكليات في الشمال السوري تشكّلت كفروع لجامعات تركية، ما يستدعي التنسيق بين الوزارة والجامعات لمناقشة المناهج المعتمدة وآلية الاعتراف بها بما يضمن مصلحة الطلبة.

وأشار الخريج رفعت جركوس إلى أن المؤتمر اختصر أبرز مطالب الخريجين والطلاب في تحديد مدة زمنية واضحة لحل مشكلة الاعتراف، ووضع آلية سلسة للانتقال إلى الجامعات السورية الحكومية بما يتناسب مع الواقع القانوني والتنظيمي المرن.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أصدرته في تشرين الأول الماضي، أنها تتابع ملف فروع الجامعات التركية العاملة ضمن الأراضي السورية في مناطق الشمال باهتمام بالغ، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استمرارية التعليم وتحقق العدالة لجميع الطلبة المسجلين في تلك المؤسسات.

