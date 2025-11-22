ضمن حملة “حلب ست الكل”… إطلاق مبادرة “كنوز التراث الحلبي”

حلب-سانا

ضمن حملة “حلب ست الكل” المجتمعية أطلقت مجموعة من سيدات حلب مبادرة “كنوز التراث الحلبي” ضمن حاضنة إبداعية تدعم السيدات المنتجات للأعمال التراثية بإشراكهن في المعارض التي تحقق تداولاً واسعاً للمنتجات والتي يحتضنها خان الطحان بحلب القديمة.

ومن السيدات المنظمات، بيّنت المهندسة آني ماركوسيان في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يستقطب أصحاب المشاريع الصغيرة من السيدات اللواتي تحولن المنتجات التقليدية والتراثية إلى مشروع إبداعي يحاكي أذواق الأجيال كلها، حيث تم إطلاق اسم “كنوز التراث الحلبي” على الفعالية لتكون حاضنة شاملة لأركان التراث اللامادي المحلي وتشجيع الاقتصاد الثقافي الذي يتيح للمرأة العاملة فيه تحويل المهارة، بإنتاج التراث، إلى سبيل للعيش الكريم وتأمين مصدر دخل إضافي لأسرتها.

وتحدثت المشاركة سهام إفنت، عن دور الفعالية في تعريف الزوار بالمنتج الحلبي التراثي ببريق جديد، ويؤمّن مساحة تفاعلية بين السيدة المنتجة والمستهلك في سوق مباشر يعزز دائرة انتشار المنتجات ضمن حلب وخارجها.

وعن المشاركة الشبابية، لفت المشارك بشار أطرش، إلى خصوصية الفعالية كونها تقام في مرافق المدينة القديمة ما يسهم بإعادة الرابط الوثيق مع جيل الشباب واليافعين، وكل ما يتعلق بالعناصر التراثية في إشارة إلى مشاركته بالحلويات والمأكولات التراثية التي تُعرف حلب بها كعلامة مميزة.

وتشهد المدينة القديمة في حلب سلسلة فعاليات مماثلة ضمن حملة “حلب ست الكل” المجتمعية في محاولة لإحياء الأسواق القديمة والاستفادة منها كمساحة اقتصادية تدعم المنتجين المحليين ومنتجاتهم الوطنية التي تمزج بين التراث والعصرية في نمط جديد.