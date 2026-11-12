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البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور

IMG 7317 البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور
أعمال صيانة الكبل الضوئي- الرقة- سانا

الرقة-سانا

باشرت الشركة السورية للاتصالات في الرقة، اليوم الخميس، صيانة الكبل الضوئي على محور الرقة – دير الزور، بعد تضرره جراء السيول والفيضانات، ما أدى إلى انقطاع الخدمة وتراجع جودة الاتصالات والإنترنت في المنطقة الشرقية.

وأوضح المشرف العام للشركة السورية للاتصالات في الرقة قتيبة الدالاتي لـ سانا، أن السيول تسببت في أضرار متفاوتة بالكابلات الضوئية وعدد من الوصلات على الخط الواصل بين المحافظتين، ما أثر في خدمات الاتصال ونقل البيانات.

DJI 20261112154549 0170 D البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور

ولفت الدالاتي إلى أن ورشات الشركة باشرت إصلاح الأجزاء المتضررة وإعادة توصيل الكبل واستبدال الوصلات التالفة، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان استقرارها، مؤكداً أن أداء الاتصالات والإنترنت، بما فيها خدمات الهاتف المحمول، سيتحسن بعد إنجاز الأعمال.

من جهته، بيّن قائد فريق قسم الأعطال في فرع الشركة بالرقة أمجد العبد الله أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح القساطل المتضررة عند جسر الشريدة واستكمال توصيل الكبل، مشيراً إلى أن استقرار شبكة الاتصالات في الرقة مهم لكونها حلقة وصل بين دير الزور وحلب.

وتأتي أعمال الصيانة عقب السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة الشرقية مؤخراً، وألحقت أضراراً بشبكات الاتصالات وتسببت بانقطاع كابلات ضوئية.

DJI 20261112150851 0125 D البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور
DJI 20261112153333 0143 D البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور
IMG 7285 البدء في صيانة الكبل الضوئي المتضرر جراء السيول على محور الرقة – دير الزور
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