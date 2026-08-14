الأمن الداخلي يؤمّن مشفى ميديكالز في أعزاز بعد تعرضه لاعتداء وأعمال تخريب

حلب-سانا‏

انتشرت قوى الأمن الداخلي في محيط مشفى ميديكالز بمدينة أعزاز في ريف حلب ‏الشمالي، عقب تعرض المشفى لاعتداء من قبل عدد من ذوي أحد المرضى الذين ‏توفى فيه، ما أدى إلى تكسير عدد من الأجهزة الطبية والمرافق الصحية والاعتداء ‏على بعض الكوادر.‏

وأوضح المدير الإداري في المشفى الدكتور أحمد درويش في تصريح لمراسل سانا ‏اليوم الجمعة، أن المريض البالغ من العمر 63 عاماً راجع المشفى بشكوى تتعلق ‏بالكلية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبينت إصابته بورم كلوي يستدعي ‏تدخلاً جراحياً.‏

وأشار درويش إلى أن المريض خضع للاستشارات الطبية اللازمة بمشاركة ‏اختصاصيي الداخلية والتخدير والقلبية، وأجريت له عملية استئصال الورم التي تكللت ‏بالنجاح قبل نقله إلى قسم العناية المركزة للمراقبة والاستشفاء.‏

وبين أن حالة المريض شهدت لاحقاً هبوطاً مفاجئاً في ضغط الدم، ما استدعى تدخل ‏الفريق الطبي، حيث تعرض لتوقف قلب أول وتم إنعاشه بنجاح، قبل أن يتعرض ‏لنوبة توقف قلب ثانية نحو الساعة السادسة والنصف مساءً، ورغم محاولات الإنعاش ‏فارق الحياة.‏

ولفت درويش إلى أن نحو 40 شخصاً اقتحموا قسم العناية المركزة عقب وفاة ‏المريض، واعتدوا على الكادر الطبي وقاموا بتكسير عدد من الأجهزة الحيوية، بينها ‏أجهزة التنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي الرئوي والمضخات والتجهيزات الطبية، ‏إضافة إلى أضرار طالت أبواب المشفى والمكاتب الإدارية وقسم الإسعاف.‏

وطالب درويش الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأمين الحماية ‏للكوادر الطبية والمنشآت الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية ‏والحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.‏

من جهته أوضح مسؤول العلاقات الإعلامية في محافظة حلب عبد القادر حاج ‏عثمان أن قوى الأمن الداخلي انتشرت أمام المشفى وفي محيطه لتأمينه، مشيراً إلى ‏أن المشفى لا يزال مغلقاً مع استمرار تقديم المعاينات للمرضى الموجودين بداخله.‏

وبيّن حاج عثمان أن مباحث الأمن الجنائي باشرت جمع الأدلة وإجراء التحقيقات ‏اللازمة حول الحادثة، تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق المتورطين.‏

وكانت وزارة الصحة أدانت أمس بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى ‏ميديكالز (دوا سابقاً) ‏في منطقة أعزاز بريف حلب، وأسفر عن تخريب محتويات ‏المشفى والاعتداء على ‏كوادره الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.‏

يذكر أن مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) تعرض أمس لاعتداء وأعمال تخريب طالت ‏عدداً من ‏التجهيزات والممتلكات، إضافة إلى الاعتداء على الكادر الطبي، إثر وفاة ‏أحد المرضى.‏