لأول مرة منذ 18 عاماً.. تأهيل وتعزيل قنوات ومصارف زراعية في سهل الغاب

حماة-سانا
بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أعمال تأهيل وتعزيل القنوات والمصارف الزراعية بالقرب من منطقة جورين في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 18 عاماً؛ بهدف إعادة رفع كفاءة منظومة الري، وتحسين خدمة الأراضي الزراعية في المنطقة.
وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تشمل إزالة الرواسب والعوائق من القنوات والمصارف، بما يسهم في تحسين انسيابية المياه ورفع كفاءة شبكة الري، ويتيح الاستفادة من مياه الري في أكثر من 50 هكتاراً من الأراضي الزراعية.
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الهيئة لإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الري والمصارف الزراعية وتعزيز جاهزيتها، بما يضمن وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية خلال موسم الصيف، ويدعم استمرارية الإنتاج الزراعي، وتحسين الظروف الخدمية للمزارعين في المنطقة.
وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، بدأت الأسبوع الماضي أعمال تعزيل مصرف فرعي يمتد بين مجرى نبع جباب الحامضة ومجرى نبع الفوار في منطقة الغاب بما يسهم في ري أكثر من 1500 دونم من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية، وذلك ضمن خطتها لصيانة شبكات الري والمصارف المائية في المحافظة.