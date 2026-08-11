لأول مرة منذ 18 عاماً.. تأهيل وتعزيل قنوات ومصارف زراعية في سهل الغاب

حماة-سانا‏

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أعمال تأهيل وتعزيل القنوات والمصارف ‏الزراعية بالقرب من منطقة جورين في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وذلك ‏للمرة الأولى منذ أكثر من 18 عاماً؛ بهدف إعادة رفع كفاءة منظومة الري، ‏وتحسين خدمة الأراضي الزراعية في المنطقة‎.‎

وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تشمل ‏إزالة الرواسب والعوائق من القنوات والمصارف، بما يسهم في تحسين انسيابية ‏المياه ورفع كفاءة شبكة الري، ويتيح الاستفادة من مياه الري في أكثر من 50 ‏هكتاراً من الأراضي الزراعية‎.‎

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الهيئة لإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الري ‏والمصارف الزراعية وتعزيز جاهزيتها، بما يضمن وصول مياه الري إلى ‏الأراضي الزراعية خلال موسم الصيف، ويدعم استمرارية الإنتاج الزراعي، ‏وتحسين الظروف الخدمية للمزارعين في المنطقة‎.‎

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، بدأت الأسبوع الماضي أعمال ‏تعزيل مصرف فرعي يمتد بين مجرى نبع جباب الحامضة ومجرى نبع الفوار في ‏منطقة الغاب بما يسهم في ري أكثر من 1500 دونم من الأراضي المزروعة ‏بالمحاصيل الصيفية، وذلك ضمن خطتها لصيانة شبكات الري والمصارف المائية ‏في المحافظة.‎