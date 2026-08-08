مكتب شؤون الشباب في حمص يقدّم جلسة تعريفية حول اختبار ‏”‏IELTS‏”‏‏ الدولي

حمص-سانا
نظم مكتب شؤون الشباب في حمص في مقر مديرية الشؤون السياسية، اليوم السبت، جلسة تعريفية حول اختبار اللغة الإنكليزية الدولي”IELTS” – (الآيلتس) ، بهدف تعريف الشباب بطبيعة الاختبار ومتطلباته ومراحله، وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على الاستعداد له، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة والخبرة.
وأوضح مدير مكتب شؤون الشباب في حمص محمد جبر لمراسلة سانا، أن الجلسة تأتي في إطار مساعدة الشباب في التعرف على الاختبار وأهميته، وتقديم المعلومات الأساسية حوله والمهارات التي يقيسها، والاستفادة من خبرات أشخاص مختصين في هذا المجال، ولا سيما أنه يشكل إحدى الأدوات المهمة التي يمكن للشباب الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة أمامهم، سواء في مجال الدراسة أو العمل.
ما هو اختبار “IELTS”؟
من جهته، بيّن المحاضر محمد سامر رجوب، أن اختبار “IELTS” هو اختبار دولي لقياس مستوى الكفاءة في اللغة الإنكليزية، ويتيح للمتقدم معرفة قدراته اللغوية وفق معايير معتمدة دولياً، موضحاً أن الاختبار يقيس أربع مهارات أساسية هي: الاستماع (Listening)، والقراءة (Reading)، والكتابة (Writing)، والمحادثة (Speaking)، و أن كل مهارة تتطلب استعداداً خاصاً وتدريباً مستمراً على طبيعة الأسئلة وآليات الإجابة وإدارة الوقت.
وأكد رجوب أن التحضير الجيد لا يعتمد على حفظ الإجابات، وإنما على تطوير المهارات اللغوية الأربع بشكل متوازن، وتوسيع المفردات، وتحسين القدرة على فهم النصوص والمحادثات، والتعبير الكتابي والشفهي بصورة واضحة ومنظمة، إضافة إلى التدريب على إدارة الوقت أثناء الامتحان.
بدوره، قال الشاب نادر داغستاني: إن الجلسة ساعدته في التعرف على النماذج الامتحانية وطبيعة المهارات المطلوبة في الاختبار، لافتاً إلى أن المعلومات المقدمة ساهمت في توضيح أهم الجوانب التي يحتاج المتقدم إلى التركيز عليها خلال مرحلة التحضير.
ويُعد اختبار IELTS – International English Language Testing System من أبرز الاختبارات الدولية لقياس الكفاءة في اللغة الإنكليزية، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل.