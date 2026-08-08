مكتب شؤون الشباب في حمص يقدّم جلسة تعريفية حول اختبار ‏”‏IELTS‏”‏‏ الدولي

حمص-سانا‏

نظم مكتب شؤون الشباب في حمص في مقر مديرية الشؤون السياسية، ‏اليوم ‏السبت، جلسة تعريفية حول اختبار اللغة الإنكليزية الدولي‏”‏IELTS‏”‏ – ‌‏(الآيلتس) ‌‏، بهدف تعريف الشباب بطبيعة الاختبار ومتطلباته ومراحله، ‌‏وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على الاستعداد له، بما ‌‏يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة ‌‏والخبرة.‏

وأوضح مدير مكتب شؤون الشباب في حمص محمد جبر لمراسلة سانا، أن ‌‏الجلسة تأتي في إطار مساعدة الشباب في التعرف على الاختبار وأهميته، ‌‏وتقديم المعلومات الأساسية حوله والمهارات التي يقيسها، والاستفادة من ‌‏خبرات أشخاص مختصين في هذا المجال، ولا سيما أنه يشكل إحدى ‏الأدوات ‏المهمة التي يمكن للشباب الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة أمامهم، ‏سواء في ‏مجال الدراسة أو العمل. ‏

ما هو اختبار “‏IELTS‏”؟‏

من جهته، بيّن المحاضر محمد سامر رجوب، أن اختبار “‏IELTS‏” هو ‌‏اختبار دولي لقياس مستوى الكفاءة في اللغة الإنكليزية، ويتيح للمتقدم معرفة ‌‏قدراته اللغوية وفق معايير معتمدة دولياً، موضحاً أن الاختبار يقيس أربع ‌‏مهارات أساسية هي: الاستماع (‏Listening‏)، والقراءة (‏Reading‏)، ‌‏والكتابة (‏Writing‏)، والمحادثة (‏Speaking‏)، و أن كل مهارة تتطلب ‌‏استعداداً خاصاً وتدريباً مستمراً على طبيعة الأسئلة وآليات الإجابة وإدارة ‌‏الوقت.‏

وأكد رجوب أن التحضير الجيد لا يعتمد على حفظ الإجابات، وإنما على ‌‏تطوير المهارات اللغوية الأربع بشكل متوازن، وتوسيع المفردات، وتحسين ‌‏القدرة على فهم النصوص والمحادثات، والتعبير الكتابي والشفهي بصورة ‌‏واضحة ومنظمة، إضافة إلى التدريب على إدارة الوقت أثناء الامتحان.‏

بدوره، قال الشاب نادر داغستاني: إن الجلسة ساعدته في التعرف على ‌‏النماذج الامتحانية وطبيعة المهارات المطلوبة في الاختبار، لافتاً إلى أن ‌‏المعلومات المقدمة ساهمت في توضيح أهم الجوانب التي يحتاج المتقدم إلى ‌‏التركيز عليها خلال مرحلة التحضير.‏

ويُعد اختبار ‏IELTS – International English Language Testing ‌‎System‏ من أبرز الاختبارات الدولية لقياس الكفاءة في اللغة الإنكليزية، ‌‏ويُستخدم على نطاق واسع من قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية وأصحاب ‌‏العمل.‏