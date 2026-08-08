إعادة خط ري قصيبة إلى الخدمة بعد توقف 15 عاماً لدعم 500 دونم ‏زراعي في القنيطرة

القنيطرة-سانا
أنهت مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة أعمال إعادة تأهيل خط الري (B) في قرية قصيبة التابعة لشبكة ري كودنة، وأعادته إلى الخدمة بعد توقف دام 15 عاماً.
وذكرت قناة وزارة الطاقة على تلغرام أن الأعمال شملت إصلاح وتأهيل الخط البالغ قطره 150 مم وإعادته للجاهزية التشغيلية الكاملة، ما أتاح استئناف إيصال مياه الري إلى نحو 500 دونم من الأراضي الزراعية التي حرمت من الخدمة خلال السنوات الماضية.
وأكدت وزارة الطاقة استمرار كوادر الموارد المائية في تنفيذ أعمال الصيانة وفق الأولويات الفنية لضمان إعادة تشغيل أكبر قدر ممكن من الشبكات والمنشآت المائية الخارجة من الخدمة، مشيدةً بجهود فرق الصيانة التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع ودعم الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مديرية الموارد المائية في القنيطرة لإعادة تأهيل شبكات الري المتوقفة ورفع كفاءة المنشآت المائية القائمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، ودعم استقرار النشاط الزراعي، وتحسين استثمار الموارد المائية المتاحة في المحافظة.