إعادة خط ري قصيبة إلى الخدمة بعد توقف 15 عاماً لدعم 500 دونم ‏زراعي في القنيطرة

photo 2026 08 08 13 08 55 إعادة خط ري قصيبة إلى الخدمة بعد توقف 15 عاماً لدعم 500 دونم ‏زراعي في القنيطرة

القنيطرة-سانا

أنهت مديرية الموارد المائية في محافظة القنيطرة أعمال إعادة تأهيل خط ‏الري (‏B‏) في قرية قصيبة التابعة لشبكة ري كودنة، وأعادته إلى الخدمة بعد ‏توقف دام 15 عاماً.‏

وذكرت قناة وزارة الطاقة على تلغرام أن الأعمال شملت إصلاح وتأهيل ‏الخط البالغ قطره 150 مم وإعادته للجاهزية التشغيلية الكاملة، ما أتاح ‏استئناف إيصال مياه الري إلى نحو 500 دونم من الأراضي الزراعية التي ‏حرمت من الخدمة خلال السنوات الماضية.‏

وأكدت وزارة الطاقة استمرار كوادر الموارد المائية في تنفيذ أعمال الصيانة ‏وفق الأولويات الفنية لضمان إعادة تشغيل أكبر قدر ممكن من الشبكات ‏والمنشآت المائية الخارجة من الخدمة، مشيدةً بجهود فرق الصيانة التي ‏أسهمت في إنجاز هذا المشروع ودعم الإنتاج الزراعي في المنطقة.‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة مديرية الموارد المائية في القنيطرة لإعادة ‏تأهيل شبكات الري المتوقفة ورفع كفاءة المنشآت المائية القائمة، بما يسهم ‏في تخفيف الأعباء عن المزارعين، ودعم استقرار النشاط الزراعي، ‏وتحسين استثمار الموارد المائية المتاحة في المحافظة.‏

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