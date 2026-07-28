مخبز نوى الآلي بريف درعا يستعيد كامل طاقته الإنتاجية بعد صيانة الخط المتضرر

درعا-سانا
عاد خط الإنتاج المتضرر في مخبز نوى الآلي بريف درعا الغربي إلى الخدمة، بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء حريق اندلع في المخبز مطلع الشهر الجاري.
وأوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدرعا خليل الحسن، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المخبز استعاد كامل طاقته الإنتاجية بعد تشغيل الخط، مشيراً إلى أنه يضم خطي إنتاج تبلغ طاقة كل منهما 13.5 طناً يومياً، وبإجمالي يصل إلى نحو 27 طناً من الخبز يومياً.
وبيّن الحسن أن المخبز يؤمّن احتياجات مدينة نوى والقرى والبلدات الواقعة غربها، ومنها السكرية والجبيلية والبكار، وغيرها.
ويُعد مخبز نوى الآلي من المخابز الرئيسية في الريف الغربي لمحافظة درعا، وكان أحد خطي إنتاجه خرج من الخدمة إثر حريق اندلع فيه في الخامس من تموز الجاري.