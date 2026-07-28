مخبز نوى الآلي بريف درعا يستعيد كامل طاقته الإنتاجية بعد صيانة الخط المتضرر

درعا-سانا

عاد خط الإنتاج المتضرر في مخبز نوى الآلي بريف درعا الغربي إلى الخدمة، بعد ‏استكمال أعمال الصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء حريق اندلع في ‏المخبز مطلع الشهر الجاري.

وأوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدرعا خليل الحسن، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المخبز استعاد كامل طاقته الإنتاجية بعد تشغيل الخط، ‏مشيراً إلى أنه يضم خطي إنتاج تبلغ طاقة كل منهما 13.5 طناً يومياً، وبإجمالي يصل ‏إلى نحو 27 طناً من الخبز يومياً.

وبيّن الحسن أن المخبز يؤمّن احتياجات مدينة نوى والقرى والبلدات الواقعة غربها، ومنها ‏السكرية والجبيلية والبكار، وغيرها‎.‎

ويُعد مخبز نوى الآلي من المخابز الرئيسية في الريف الغربي لمحافظة درعا، وكان أحد ‏خطي إنتاجه خرج من الخدمة إثر حريق اندلع فيه في الخامس من تموز الجاري.‏