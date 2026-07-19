مشفى القرداحة يعيد تشغيل جهاز تفتيت الحصى بعد إصلاحه وتوقف دام أكثر من عام ونصف

اللاذقية-سانا

أعاد مشفى القرداحة الوطني تشغيل جهاز تفتيت الحصى بعد إصلاحه، وذلك عقب توقف دام أكثر من عام ونصف العام، على أن يبدأ تقديم خدماته بشكل منتظم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة ومديرية صحة اللاذقية لتعزيز الخدمات العلاجية المجانية.

ويُعد الجهاز المجاني الوحيد لتفتيت الحصى في مشافي مديرية صحة اللاذقية، ويستفيد من خدماته مرضى منطقة القرداحة ومختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى مراجعين من محافظة حماة، ما يوفر عليهم تكاليف العلاج ومشقة التنقل إلى مراكز علاجية أخرى.

وأوضح مدير المشفى الدكتور أيمن غصنة في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن الجهاز دخل مرحلة التشغيل التجريبي، حيث تُنظم جلسات العلاج عبر بطاقات مخصصة، مع استقبال أربعة مرضى يومياً، تمهيداً لبدء التشغيل الكامل مطلع الشهر المقبل.

وبين غصنة أن استقبال المرضى يتم وفق مواعيد مسبقة، فيما تُحدد أولوية الاستفادة من الخدمة بناءً على تقييم طبي يجريه أطباء اختصاص الجراحة البولية لضمان وصول العلاج إلى الحالات الأكثر حاجة.

وأشار إلى أن تطوير الخدمة يتطلب تزويد المشفى بمنظار حالب مع جهاز تفتيت ليزر، الأمر الذي يوسّع الخيارات العلاجية ويرفع كفاءة تدبير حالات حصيات الجهاز البولي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ويشكل تشغيل الجهاز دعماً للخدمات التخصصية في مشفى القرداحة الوطني، ولا سيما أنه يؤمن الخدمة المجانية الوحيدة لمرضى حصى الجهاز البولي في المحافظة.