الأمن الداخلي في طرطوس يوقف شبكة تنتحل صفة رسمية للاستيلاء على مركبات المواطنين

طرطوس-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على أفراد شبكة إجرامية، يتزعمها شخص أقدم على انتحال صفة مرافق لوزير الداخلية، مستغلاً هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مركباتهم.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، اليوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يستأجرون المركبات من مالكيها، ثم يتصرفون بها بالبيع بصورة غير مشروعة، مقابل مبالغ تتراوح بين 300 ألف و400 ألف ليرة سورية للمركبة الواحدة.

وأسفرت العملية عن توقيف ستة أشخاص بينهم متزعم الشبكة المدعو (م.ع)، واسترداد 17 سيارة من إجمالي 18 سيارة مسروقة، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة السيارة الأخيرة، إضافة إلى استرداد مبلغ مالي قدره نحو 915 ألف ليرة سورية.

وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي شخص ينتحل صفة رسمية أو يستغل أسماء المسؤولين والمؤسسات العامة للإساءة إلى المواطنين أو الاحتيال عليهم، مشيرة إلى أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيُلاحق قانونياً ويُحال إلى القضاء المختص، لاتخاذ أشد الإجراءات والعقوبات القانونية بحقه.