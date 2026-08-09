الأمن الداخلي والاستخبارات يقبضان على خلية تابعة لتنظيم “داعش” في القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، اليوم الأحد، القبض على خلية مؤلفة من ‏تسعة أشخاص تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة ‏عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.‏

وبيّنت الوزارة في بيان نشرته عبر معرّفاتها الرسمية، أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب ‏خليل الشيخ الملقب بـ”الصيني”، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، ‏وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي، أحد متزعمي التنظيم آنذاك، الذي قُتل في درعا ‏عام 2022.‏

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وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم، شملت جمع الأسلحة ونقل ‏العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته.‏

‏ولفتت إلى إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، أمس الأول، تحييد عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة ‏في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدية إلى الثكنات ‏والمراكز الحكومية في المنطقة.‏