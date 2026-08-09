الأمن الداخلي والاستخبارات يقبضان على خلية تابعة لتنظيم “داعش” في القنيطرة

القنيطرة-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، اليوم الأحد، القبض على خلية مؤلفة من تسعة أشخاص تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.
وبيّنت الوزارة في بيان نشرته عبر معرّفاتها الرسمية، أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بـ”الصيني”، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي، أحد متزعمي التنظيم آنذاك، الذي قُتل في درعا عام 2022.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم، شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته.
ولفتت إلى إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، أمس الأول، تحييد عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدية إلى الثكنات والمراكز الحكومية في المنطقة.