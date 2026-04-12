جولة ميدانية لمحافظ حمص ومسؤولين آخرين لمتابعة تأثيرات الهطولات المطرية

حمص-سانا

أجرى محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، يرافقه رئيس مجلس المدينة المهندس بشار السباعي، ومدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص بيبرس جندية، وعدد من الجهات المعنية، جولة ميدانية للاطلاع على واقع بعض شوارع المدينة بعد أن غمرت المياه بعض شوارع المدينة جراء الهطولات المطرية الغزيرة.

وأشار رئيس مجلس مدينة حمص بشار السباعي، في تصريح لمراسل سانا، إلى أنه فور تلقي الشكاوى حول زيادة تدفق الأمطار في معظم مناطق المدينة، تحركت الفرق المختصة بشكل فوري، وبمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات الصرف الصحي والدفاع المدني وكوادر مجلس المدينة، لمتابعة الوضع الميداني ومعالجة المشكلات مباشرة.

وأوضح السباعي أنه تم خلال الجولة رصد عدد من الانسدادات في شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى مناطق متأثرة بتجمع مياه الأمطار، لافتاً إلى أن الملاحظات التي جرى توثيقها ستُعتمد لوضع حلول فنية مستدامة للتعامل مع الهطولات المطرية مستقبلاً.

بدوره، بيّن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص بيبرس جندية أن المدينة شهدت هطولات مطرية غزيرة اليوم، حيث انتشرت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في عدد من الأحياء، ونفذت ما بين 17 و20 استجابة للتعامل مع تجمعات المياه وفتح الطرقات المتضررة، إلى جانب التدخل في بعض المنازل والأقبية لضمان سلامة المواطنين.

وشهدت مدينة حمص منذ ساعات الصباح استمرار الهطولات المطرية، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الوضع بشكل مستمر لضمان سير الحياة العامة بشكل آمن.