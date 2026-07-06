محاضرتان تخصصيتان في مستشفى درعا الوطني عن مخاطر التدخين والتعامل مع الصدمة

درعا-سانا

نظمت مديرية الصحة في محافظة درعا ومستشفى درعا الوطني بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” اليوم الإثنين، محاضرتين علميتين في قاعة المحاضرات بالمستشفى تناولتا مضار التدخين، وأنواع الصدمة وسبل علاجها، بمشاركة أطباء اختصاصيين ومقيمين وكوادر تمريضية.

وتناول الدكتور أسامة المسالمة من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” في المحاضرة الأولى، الآثار الصحية للتدخين وسبل الإقلاع عنه، مستعرضاً أحدث الأساليب العلاجية الدوائية والسلوكية التي تساعد المدخنين على التخلص من هذه العادة.

واستعرض المسالمة في المحاضرة الثانية، أنواع الصدمة وطرق علاجها، مع التركيز على استخدام رافعات الضغط الأساسية وآليات اختيارها وفق نوع الصدمة والحالة السريرية للمريض.

وأوضح المسالمة في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هاتين المحاضرتين يأتي في إطار التعاون بين الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” ومديرية صحة درعا ومستشفى درعا الوطني، بهدف تعزيز خبرات الأطباء الاختصاصيين والأطباء المقيمين والكوادر التمريضية، والاطلاع على أحدث الممارسات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أشار محمد العمر أحد الأطباء المقيمين في مستشفى درعا الوطني إلى أهمية المحاضرتين لما تضمنتهما من معلومات علمية وتطبيقية تسهم في تطوير المهارات الطبية، ولا سيما في التعامل مع حالات الصدمة المختلفة، إضافة إلى التعريف بأحدث الوسائل العلاجية للإقلاع عن التدخين.

ويعد مستشفى درعا الوطني، أحد أهم المراكز الطبية ‏والتعليمية ‏في المحافظة، ويستقبل آلاف المرضى ‏سنوياً، كما يشكل ‏مركزاً رئيسياً لتدريب الأطباء المقيمين، والكوادر التمريضية والفنية.