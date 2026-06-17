زراعة طرطوس تدعو المزارعين للالتزام بالإرشادات للحد من الحرائق خلال موسم الحصاد

طرطوس-سانا

دعت مديرية زراعة طرطوس المزارعين في المحافظة إلى التقيد بجملة من الإجراءات الوقائية للحد من اندلاع الحرائق الزراعية والحراجية خلال موسم الحصاد.

وأوضحت المديرية في بيان لها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الالتزام بالتوصيات الفنية يسهم في حماية المحاصيل والثروة الحراجية والحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق، مشددة على ضرورة إنشاء خطوط نار حول الحقول المزروعة، وصيانة الآليات الزراعية بشكل دوري، وإزالة الأعشاب الجافة، والامتناع عن حرق بقايا المحاصيل أو إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية.

وأكدت المديرية أن حماية المحاصيل الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المزارعين والجهات المعنية، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم المجاني 188 الخاص بالحراج أو الرقم 113 الخاص بالدفاع المدني، بما يضمن سرعة الاستجابة والحد من الأضرار المحتملة.

وتأتي هذه الدعوات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديريات الزراعة للحفاظ على الثروة الزراعية والحراجية، في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من حرائق ألحقت أضراراً بمساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتوعية ورفع جاهزية فرق الإطفاء والمراقبة للحد من مخاطر الحرائق وحماية الغطاء النباتي في مختلف المحافظات.