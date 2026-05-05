زراعة القنيطرة تطلق حملة تحصين للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية

القنيطرة-سانا

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة القنيطرة اليوم الثلاثاء، حملة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف نحو 20 ألف رأس من الأبقار في مختلف مناطق المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض، وحماية الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة الدكتور علي إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن مرض الحمى القلاعية يعد من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الأبقار والأغنام والماعز، مشيراً إلى أن دائرة الصحة والإنتاج الحيواني تنفذ حملات تحصين دورية للوقاية من المرض.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم توزيع اللقاحات على جميع الوحدات الإرشادية في المحافظة للبدء بعملية التحصين، ولا سيما في القطاعين الشمالي والجنوبي، داعياً المربين إلى مراجعة الوحدات الإرشادية في حال وجود أي إصابة في القطيع أو اشتباه بالمرض، ومتابعة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدائرة المختصة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة ضمن الإجراءات الدورية التي تقوم بها دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة بالقنيطرة، بهدف الوقاية من الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة.