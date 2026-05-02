بدء صيانة الطرق الزراعية في منطقة الغاب بريف حماة استعداداً لموسم الحصاد الجاري

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في ريف حماة أعمال قشط وتسوية الطرق الزراعية استعداداً لموسم الحصاد الحالي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الهيئة محمد الشيخ، في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت: إن أعمال قشط وترميم الطرقات تهدف إلى تسهيل حركة مرور الآليات الزراعية من وإلى الحقول، مشيراً إلى أنها تشمل محاور الطرق الزراعية على امتداد 30 كيلو متراً موزعة ضمن بلدات أفاميا وسلحب والسقيلبية.

وتنفذ الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حملات دورية لقشط، وتسوية، وفتح الطرق الزراعية، بطول يتجاوز 360-400 كيلو متر لتسهيل حركة الآليات، كالحصادات والجرارات لشحن المحاصيل، ولا سيما القمح والشعير والبطاطا وغيرها إلى مراكز الاستلام، وإزالة السواتر الترابية.

وتركز الأعمال على تحسين الوصول إلى الأراضي الزراعية وخاصة بعد الأمطار الغزيرة والظروف المناخية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ما يستدعي تدخلاً مستمراً لضمان جاهزيتها.

