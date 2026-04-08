مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق تطرح 88 مقسماً للاستثمار منذ بداية العام

ريف دمشق-سانا

طرحت مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق خلال الربع الأول من العام الحالي 88 مقسماً صناعياً للاستثمار، في مختلف القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، اكتتب الصناعيون على 71 مقسماً منها.

وأوضحت إدارة المدينة، في بيان، أن عدد المقاسم التي تم تخصيصها منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي بلغ 38 مقسماً، بينما تم منح 124 رخصة بناء، و7 رخص إدارية، شملت مختلف القطاعات الإنتاجية في المدينة ما يشير الى نشاط استثماري متزايد في المدينة.

تطوير البنية التحتية

وفي إطار متابعة تطوير البنية التحتية، بينت الإدارة أنه تم تنفيذ مشاريع في القطاع السابع بالمدينة، شملت أعمال الكهرباء والطرق والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ إجراءات وقائية لمواجهة العواصف المطرية، وزراعة 1500 شجرة زيتون ضمن حملة “ريفنا أخضر”، لتحسين الواقع البيئي والخدمي في القطاع الثالث بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الصناعيين.

وفي سياق التحديات، أشارت إدارة المدينة إلى الحاجة لتحديث بعض مكونات البنية التحتية، مع تزايد الطلب على المقاسم والخدمات، وارتفاع تكاليف التنفيذ والتجهيز، لرفع وتيرة إنشاء المصانع في المدينة.

يذكر أن مدينة عدرا الصناعية من أكبر المدن الصناعية في سوريا بمساحة تتجاوز 7 آلاف هكتار، حيث تأسست عام 2004، وتضم قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية.