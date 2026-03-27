وفاة 4 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين في حادثي سير منفصلين بإدلب

IMG 20260328 101915 208

إدلب-سانا

توفي أربعة مدنيين بينهم طفلان، وأصيب 13 آخرون، جراء حادثي سير منفصلين وقعا أمس الجمعة في محافظة إدلب.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الحادث الأول وقع على الطريق الدولي بالقرب من مدينة خان شيخون، نتيجة تصادم ثلاث سيارات، وأسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان، وإصابة تسعة آخرين بينهم أربعة أطفال، مبيناً أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب نقلت المصابين إلى المشفى الوطني في حماة لتلقي العلاج.

أما الحادث الثاني، فوقع غربي مدينة إدلب، نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة، ما أدى إلى وفاة رجل وإصابة أربعة آخرين، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ رجلين كانا عالقين داخل الشاحنة بعد جهود استمرت نحو ساعتين قبل نقلهما إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري استجابت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لحوادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين.

