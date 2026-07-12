انتهاء عمليات حصاد محصول القمح في محافظة الحسكة وسط ‏استمرار عمليات التسويق‎‎

الحسكة-سانا
أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة اليوم الأحد، انتهاء عمليات حصاد المحاصيل الشتوية، والتي شملت القمح والشعير والعدس، في مختلف مناطق المحافظة.
ووفق إحصائيات مديرية الزراعة، بلغ إجمالي المساحات المحصودة 776200 هكتار، جرى حصادها بواسطة 45 حصادة عملت على مدار موسم الحصاد.
وأوضح معاون مدير زراعة الحسكة، المهندس عز الدين الحسو في تصريح لـ سانا، أن عمليات الحصاد انتهت في جميع المساحات الزراعية القابلة للحصاد في المحافظة، مبيناً أن مساحة القمح المروي المحصودة بلغت 100200 هكتار، فيما بلغت مساحة القمح البعل 363000 هكتار.
وأضاف: إن المساحة المحصودة من الشعير المروي بلغت 21000 هكتار، ومن الشعير البعل 268000 هكتار، في حين بلغت المساحة المحصودة من العدس المروي 2200 هكتار، ومن العدس البعل 21800 هكتار.
وفي سياق متصل، تتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة لفرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في المحافظة، بوتيرة يومية جيدة بلغت نحو 30 ألف طن، مع توقعات بانخفاض الكميات المسوقة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انتهاء موسم الحصاد.
وأكد مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب، عبد الحميد داوود في تصريح لمراسل سانا، استمرار عمليات استلام القمح في جميع مراكز التسويق المحددة، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات المستلمة حتى يوم أمس السبت بلغ 845 ألف طن من القمح القاسي والطري، لافتاً إلى أن عدداً من مراكز التسويق استقبل أكثر من 60 ألف طن من القمح القاسي والطري، من بينها مراكز الميلبية، وصومعة الحسكة، وصوامع صباح الخير في ريف الحسكة، إضافةً إلى مراكز كبكا، والطواريج، وتل حميس، والقحطانية في ريف القامشلي.
وكان فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب اتخذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل عمليات التسويق، وضمان انسيابية استلام المحصول، من خلال افتتاح مراكز إضافية لاستقبال القمح الدوكمة في عدد من المستودعات، ولا سيما في الدرباسية وعامودا والقحطانية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مراكز الاستلام، وتسريع إنجاز عمليات التسويق.