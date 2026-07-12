انتهاء عمليات حصاد محصول القمح في محافظة الحسكة وسط ‏استمرار عمليات التسويق‎‎

الحسكة-سانا‌‎ ‎

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة اليوم الأحد، انتهاء ‏عمليات حصاد المحاصيل الشتوية، والتي شملت القمح والشعير ‏والعدس، في مختلف مناطق المحافظة‎.‎

ووفق إحصائيات مديرية الزراعة، بلغ إجمالي المساحات ‏المحصودة 776200 هكتار، جرى حصادها بواسطة 45 حصادة ‏عملت على مدار موسم الحصاد‎.‎

وأوضح معاون مدير زراعة الحسكة، المهندس عز الدين الحسو في تصريح لـ سانا، أن عمليات الحصاد انتهت في جميع المساحات ‏الزراعية القابلة للحصاد في المحافظة، مبيناً أن مساحة القمح المروي ‏المحصودة بلغت 100200 هكتار، فيما بلغت مساحة القمح البعل ‌‏363000 هكتار‎.‎

وأضاف: إن المساحة المحصودة من الشعير المروي بلغت 21000 ‏هكتار، ومن الشعير البعل 268000 هكتار، في حين بلغت المساحة ‏المحصودة من العدس المروي 2200 هكتار، ومن العدس البعل ‌‏21800 هكتار‎.‎

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى ‏مراكز الاستلام المعتمدة التابعة لفرع المؤسسة السورية لتجارة ‏الحبوب في المحافظة، بوتيرة يومية جيدة بلغت نحو 30 ألف طن، ‏مع توقعات بانخفاض الكميات المسوقة خلال الأيام المقبلة بالتزامن ‏مع انتهاء موسم الحصاد‎.‎

وأكد مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب، عبد الحميد داوود ‏في تصريح لمراسل سانا، استمرار عمليات استلام القمح في جميع ‏مراكز التسويق المحددة، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات المستلمة حتى ‏يوم أمس السبت بلغ 845 ألف طن من القمح القاسي والطري، لافتاً ‏إلى أن عدداً من مراكز التسويق استقبل أكثر من 60 ألف طن من ‏القمح القاسي والطري، من بينها مراكز الميلبية، وصومعة الحسكة، ‏وصوامع صباح الخير في ريف الحسكة، إضافةً إلى مراكز كبكا، ‏والطواريج، وتل حميس، والقحطانية في ريف القامشلي‎.‎

وكان فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب اتخذ حزمة من ‏الإجراءات الرامية إلى تسهيل عمليات التسويق، وضمان انسيابية ‏استلام المحصول، من خلال افتتاح مراكز إضافية لاستقبال القمح ‏الدوكمة في عدد من المستودعات، ولا سيما في الدرباسية وعامودا ‏والقحطانية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مراكز الاستلام، ‏وتسريع إنجاز عمليات التسويق‎.‎