وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

توفي شخص وأصيب 18 آخرون جراء حوادث سير في عموم سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت أمس الثلاثاء لـ 13 حادث في مختلف مناطق سوريا أدت إلى وفاة رجل وإصابة 18 آخرين، موضحاً أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان الشخص المتوفى إلى الطبابة الشرعية في درعا ليتم تسليمه لذويه وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أمس الثلاثاء لـ 16 حريقاً في عموم سوريا؛ منها 10 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و6 حرائق متفرقة، وقامت بإخماد هذه الحرائق وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت أضرار هذه الحرائق على الماديات.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أول أمس الإثنين لـ 5 حوادث سير في عموم البلاد، أسفرت عن إصابة 12 مدنياً، وتم نقل المصابين إلى المشافي، كما أزالت الفرق آثار الحوادث وأمّنت أماكنها، كما استجابت أيضاً أمس لـ 20 حريقاً، منها 10 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و10 حرائق متفرقة.