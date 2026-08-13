بحث تعزيز التعاون التنموي بين محافظة ريف دمشق ومؤسسة ” GIZ” الألمانية

photo 2026 08 13 21 26 20 بحث تعزيز التعاون التنموي بين محافظة ريف دمشق ومؤسسة " GIZ" الألمانية

ريف دمشق-سانا

بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ خلال لقائه وفداً من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون ودعم مشاريع التنمية والخدمات في المحافظة.

وذكرت محافظة ريف دمشق في قناتها على تلغرام أن اللقاء تناول أبرز الاحتياجات والأولويات الخدمية والتنموية في المحافظة، وآليات التعاون مع المنظمة الألمانية بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة، وتوجيه الدعم نحو مشاريع ذات أثر مستدام.

يذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي”GIZ” هي مؤسسة حكومية ألمانية تعمل في مجال التنمية الدولية منذ أكثر من خمسين عاماً، وتنفذ برامج تنموية في أكثر من 120 دولة، من بينها سوريا.

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