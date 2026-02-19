توزيع الأسمدة على الفلاحين في القنيطرة لدعم استمرارية الإنتاج الزراعي

القنيطرة-سانا

وزّع اتحاد الفلاحين بالقنيطرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة والمصرف الزراعي، بمدينة السلام في محافظة القنيطرة، الأسمدة على الفلاحين، ضمن خطة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي.

وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين بالقنيطرة عبد الرحمن خلف في تصريح لسانا، اليوم الخميس، أن الأسمدة المتنوعة تشمل سماد السوبر فوسفات، وسماد 26، وسماد اليوريا.

وأشار خلف في سياق متصل، إلى أن “تمكين الفلاحين من تسميد محاصيلهم بالشكل المناسب، يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي”.

وتأتي عملية توزيع الأسمدة ضمن جهود دعم الفلاحين، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في ظل التحديات الحالية، بما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل، وتعزيز استقرار الموسم الزراعي في محافظة القنيطرة.

