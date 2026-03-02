العميد العايش يبحث في الحسكة مع قيادة “قسد” آلية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية

الحسكة-سانا

بحث مبعوث رئاسة الجمهورية العميد زياد العايش مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، وبحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، آلية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية، وبحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بذلك وفق اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”.

وأضح العايش في تصريح صحفي لمديرية إعلام الحسكة أنه سيتم دمج ثلاثة ألوية عسكرية ضمن الفرقة 60، وفيما يخص ملف الأسرى سيبدأ اليوم العمل على الإفراج عن 60 أسيراً ممن لم تثبت بحقهم أي تهم أو ارتباطات بأعمال جنائية.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قوائم بأسماء معتقلين سبق أن شاركوا في أعمال ثورية، للنظر في أوضاعهم تمهيدًا للإفراج عنهم.

ولفت العايش إلى أنه سيتم فتح الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة من خمسة محاور، باستثناء الطريق الدولي (M4)، وذلك إلى حين استكمال تأمينه بشكل كامل.

وأعلن العايش تشكيل لجان مختصة لضمان عودة آمنة للمهجّرين إلى مناطقهم، وتشكيل فريق فني وهندسي لاستلام حقول رميلان والسويدية النفطية.

وكانت رئاسة الجمهورية كلفت العميد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” وتحقيق الاندماج، وتعزيز حضور الدولة وتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.