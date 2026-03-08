تقييم احتياجات وافدي السويداء إلى ريف درعا ضمن جولة للهلال الأحمر القطري

درعا-سانا

اطلع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا والهلال الأحمر القطري اليوم الأحد على واقع الخدمات واحتياجات وافدي السويداء وذلك خلال جولة على عدد من بلدات ريف درعا الشرقي.

وشملت الجولة بلدات علما والصورة والحراك على أن يتبعها يوم غد الإثنين جولة مماثلة على وافدي السويداء ضمن المليحة الشرقية بدرعا وصما بالسويداء.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا الدكتور أحمد المسالمة بتصريح لـ مراسل سانا أن الهدف من زيارة الهلال الأحمر القطري لمناطق علما والصورة والحراك هو التحقق من واقع الخدمات والاحتياجات من خلال أخذ عينة من المستفيدين، ليتم في الأيام القادمة تقديم مواد إغاثية تسهم في تحسين حياتهم المعيشية وتخفيف معاناتهم ريثما يتسنى لهم العودة الكريمة إلى منازلهم.

وأضاف: إن الهلال الأحمر العربي السوري يتابع مع كل المنظمات الدولية والإنسانية أوضاع الوافدين ميدانياً، لتنظيم بياناتهم بما يضمن استجابة إنسانية أكثر فاعلية.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة وطنية للاستجابة الإنسانية التي تنفذها الجهات الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز فاعلية العمل الإغاثي وتنسيق الجهود الإنسانية على المستوى الوطني.

