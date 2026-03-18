الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على متورطين بإطلاق نار خلال شجار في حي الفرقان

حلب-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي في حلب القبض على كل من المدعو: (م.ح)، و(ج.ن)، و(ع.ن)، وذلك على خلفية شجار في حي الفرقان بمدينة حلب، تخلله إطلاق نار، ما أدى لترويع الآمنين في الحي، وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للحادثة.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر تلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين أصولاً، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لخلاف مروري بين سائق تكسي وشخصين في حي القرقان بمدينة حلب، تطور إلى إشهار سكين وإطلاق نار في الهواء.