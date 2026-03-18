الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على متورطين بإطلاق نار خلال شجار في حي الفرقان

ألقت قوى الأمن الداخلي في حلب القبض على كل من المدعو: (م.ح)، و(ج.ن)، و(ع.ن)، وذلك على خلفية شجار في حي الفرقان بمدينة حلب، تخلله إطلاق نار، ما أدى لترويع الآمنين في الحي، وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للحادثة.