فعالية حصاد في صافيتا تسلِّط الضوء على مواهب الشباب وتكرّم المشاركين والمتطوعين

طرطوس-سانا

نظّم النادي الأهلي الاجتماعي في صافيتا فعاليةً ثقافيةً وفنيةً بعنوان “حصاد”، بهدف إبراز مواهب الأجيال الشابة وتكريم الأساتذة والمتطوعين والطلاب المشاركين في الدورات التدريبية التي أقيمت خلال العام.

وشهدت الفعالية معرضًا للأشغال اليدوية شمل منتجات من مونة البيت، والكروشية، والإكسسوار، وأعمالًا فنية من الصلصال من صنع أطفال النادي، إلى جانب عروض مسرحية وزجلية ورياضية راقصة، إضافة إلى عرض برومو يوثّق نشاطات الموسم، ويسلّط الضوء على رؤية النادي ونشاطاته المتنوعة.

كما تخلل الحفل تكريم المشاركين والمتطوعين، وتقديم فقرات ترفيهية للزوار، أبرزها الحفل الفني الغنائي الذي أحياه فريق المواهب الفني التابع للنادي.

رئيس مجلس إدارة النادي أكرم جبور، أوضح في تصريح لـ سانا أن الفعالية جاءت تتويجًا لجهود نحو 100 مشارك من الأطفال واليافعين والشباب، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لتوسيع وتطوير نشاطاته في مختلف المجالات.

من جهتهم، عبّر عدد من المشاركين عن أهمية الفعالية في تعريف الجمهور بأعمالهم اليدوية والفنية، معتبرين أنها فرصةٌ للترويج لمواهبهم وتسويق منتجاتهم المحلية.

يُعد النادي الأهلي الاجتماعي في صافيتا من أبرز المبادرات الأهلية التي تهتم بتنمية المواهب المحلية وتعزيز العمل التطوعي، ويقدّم النادي برامجَ تدريبيةً متنوعة للأطفال واليافعين في مجالات فنية وثقافية ورياضية على مدار العام، وتأتي فعالية “حصاد” كتتويج سنوي لهذه الجهود، بهدف عرض إنجازات المشاركين وتكريم المساهمين في نجاحها.