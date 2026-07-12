مياه الشرب في بلدة حزيمة بريف الرقة.. أزمة تتكرر مع حلول كل صيف

الرقة-سانا



تتكرر أزمة مياه الشرب في بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي مع حلول فصل الصيف، نتيجة تهالك شبكة التوزيع، ما يدفع الأهالي إلى شراء مياه من مصادر غير مأمونة، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالأمراض المعوية، ولا سيما بين الأطفال، بينما تؤكد الجهات المعنية استمرار العمل على معالجة الأعطال لضمان وصول المياه إلى مختلف أحياء البلدة.



وأوضح عدد من الأهالي لمراسلة سانا، أن المشكلة تتفاقم سنوياً في الصيف مع ازدياد الطلب على المياه، مشيرين إلى أن الشكاوى المقدمة لم تُترجم إلى حلول فعلية، وبيّن المواطن صالح الفارس أن الأهالي يضطرون إلى شراء مياه غير صالحة للشرب رغم تكرار الشكاوى لوحدة مياه حزيمة والكالطة والبلدية.



من جهته، أكد رئيس مركز حزيمة الصحي الدكتور بركات الشعيب تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإسهال والإقياء الحاد خلال الأسبوعين الماضيين، مبيناً أن معظم الإصابات ناجمة عن إنتانات معوية مرتبطة باستخدام مياه غير آمنة، وأن المركز يستقبل نحو عشرين حالة يومياً، وهو عدد يفوق طاقته الاستيعابية، داعياً إلى الإسراع في معالجة أزمة المياه، والحد من آثارها الصحية.



بدوره، أوضح مدير لجنة الطوارئ في مجلس بلدية حزيمة جمعة محمد فارس، أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى، وعقد اجتماعات مع وحدة مياه حزيمة والكالطة لمتابعة المشكلة، مشيراً إلى أن تهالك البنية التحتية تسبب بانقطاع المياه عن حيين في البلدة التي يقطنها نحو 12 ألف نسمة، ما يستدعي إعادة تأهيل شاملة لشبكة المياه لضمان استمرارية الخدمة.



مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الرقة المهندس حيان جاسم أكد لمراسلة سانا، أن المؤسسة تتابع المشكلة، ويجري حالياً العمل على تحديد آلية لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة.



وبيّن مدير وحدة مياه الكالطة محمد العلي أن البلدة تتغذى من محطتي تل السمن والحكومية، وأن الأعطال الحالية تشمل مضخة 150 في محطة تل السمن، ومضخة 400 المغذية للحي الغربي الواقع خارج المخطط التنظيمي، لافتاً إلى أن بعض أعمال التأهيل السابقة لم تكن مدروسة بالشكل الكافي.



وأضاف: إن ضعف التغذية الكهربائية التي لا تتجاوز ثماني ساعات متقطعة يومياً، إلى جانب التعديات على الشبكة، ومرور بعض الخطوط قرب مصبات الصرف الصحي، تشكل أبرز الصعوبات التي تعيق استقرار خدمة المياه.

