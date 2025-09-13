مؤتمر السلامة الغذائية بحلب يناقش الاستدامة والمطبخ التراثي وسط مشاركة دولية

حلب-سانا

شهدت مدينة حلب مساء أمس انطلاق فعاليات مؤتمر السلامة الغذائية الأول، بإشراف وزارة السياحة، بالتزامن مع افتتاح معرض “إنترفود” الغذائي الدولي الأول، الذي تنظمه شركة “ثقة للمعارض والمؤتمرات” في فندق شيراتون.

يهدف الحدث إلى تعزيز مفاهيم السلامة الغذائية والرقابة السياحية، وتسليط الضوء على الممارسات التصنيعية الجيدة، إلى جانب إبراز المطبخ الحلبي التراثي وتأثيره العالمي، وسط مشاركة واسعة من شركات سورية وعربية.

دعم حكومي لتعزيز السياحة الغذائية

أكد المهندس زياد البلخي، مدير القياس والجودة السياحية في وزارة السياحة في تصريح لمراسل سانا، أن رعاية الوزارة للمؤتمر تعكس اهتمام الحكومة بسلامة الغذاء كعنصر أساسي في صحة المواطن وجودة المنتج السوري، وأشار إلى أهمية وجود آليات واضحة في تقديم الطعام، بما يعزّز مكانة سورية في السياحة المتخصصة، ولا سيما سياحة التذوق، لافتاً إلى أن المؤتمر يُعد الأول من نوعه في البلاد.

تشبيك بين الشركات الناشئة والرائدة

أوضح وسيم الناشد، المدير العام لشركة “ثقة”، أن معرض “إنترفود” يهدف إلى ربط الشركات السياحية والغذائية ببعضها، سواء كانت ناشئة أو رائدة، بما يسهم في رفع جودة التصنيع والالتزام بمعايير الإنتاج، ويضم المعرض نحو 50 شركة من مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى مشاركات خارجية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام وسط إقبال جماهيري واسع.

محاضرات وتجارب عملية في السلامة الغذائية

أشار المهندس أحمد جليلاتي، مدير المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية، إلى أن المؤتمر يقدم محاضرات نوعية حول أنظمة إدارة سلامة الغذاء، ومعايير الاستدامة، وممارسات التصنيع الجيد، إلى جانب تجارب عملية ومسابقات شبابية، كما يسلط الضوء على المطبخ الحلبي التراثي، الذي يُعد من أقدم المطابخ وأكثرها تأثيراً في المطابخ العالمية.

تفاعل جماهيري ومشاركة شبابية لافتة

وعبّر عدد من المشاركين والزوار عن أهمية الفعالية، حيث أكدت المهندسة آلاء آلاجاتي من قسم علوم التغذية مشاركتها في مسابقة “توب شيف”، فيما أشادت الزائرة عريفة حسو بأجواء المعرض، مشيرة إلى ظهور أصناف غذائية نادرة كانت مفقودة في الأسواق السورية، وتتضمن الفعاليات برنامجاً غنياً بالمحاضرات وورشات العمل وفرص التشبيك بين العاملين في القطاعين السياحي والغذائي.

ويعكس مؤتمر السلامة الغذائية الأول في حلب خطوة متقدِّمة نحو تعزيز جودة الغذاء في سوريا، فالتفاعل الواسع من المشاركين والزوار يؤكد أهمية هذه الفعاليات في بناء ثقافة غذائية مستدامة، ومع استمرار المعرض، تتجلَّى فرص واعدة للتشبيك وتطوير القطاعين السياحي والغذائي محلياً ودولياً.