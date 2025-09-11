محافظ درعا يتفقد واقع العمل في منطقتي إزرع وخبب واحتياجاتهما الخدمية

درعا-سانا

تفقد محافظ درعا أنور الزعبي وأعضاء المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة اليوم، خلال جولة ميدانية في منطقة إزرع واقع العمل في المديريات والخدمات المقدمة للمواطنين والاحتياجات الضرورية.

والتقى المحافظ بمديري المديريات والأقسام الخدمية في المنطقة، واستمع إلى شرح حول أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه عملهم وتؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المجتمعون المشاكل الراهنة في قطاعات المياه والتربية والتعليم، باعتبارها من القطاعات الحيوية والأكثر تأثيراً في حياة السكان، وذلك بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أولوية تذليل العقبات وتحسين الواقع الخدمي، داعياً إلى بذل كل الجهود الممكنة لتأمين مستلزمات العمل وتطويره، لضمان تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

وزار الزعبي قرية خبب في الريف الشمالي لمحافظة درعا، والتقى المطران إلياس الدبعي، واستمع من وجهاء القرية ورؤساء البلديات في الصنمين إلى الاحتياجات الخدمية والصعوبات والتحديات بهدف معالجتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.