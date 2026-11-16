دمشق-سانا

يواصل قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية أداء ‏دوره العلمي والبحثي في دعم منظومة البحث العلمي ‏والتطوير التقني، وتقديم الخدمات والتحاليل المخبرية لمختلف ‏مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من خلال توظيف الخبرات ‏العلمية والتقنيات الكيميائية والنووية الحديثة في المجالات ‏الصناعية والبيئية والصحية.‏

‏ ‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني في ‏تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن القسم يتألف من ست وحدات ‏علمية متخصصة، تشمل التقانات الكيميائية والاستخلاص، ‏والكيمياء الفيزيائية والسطوح، والاصطناع الكيميائي ‏والمطيافية الجزيئية، والكيمياء النووية والإشعاعية، والكيمياء ‏التحليلية، وكيمياء البوليميرات وإعادة التدوير.‏

وأشار قطيني إلى أن أعمال هذه الوحدات تتكامل ضمن ‏محورين رئيسين يتمثل الأول في البحث العلمي والتطوير، ‏ويركز الثاني على تقديم الخدمات التحليلية والمخبرية للجهات ‏الأخرى ضمن الهيئة وباقي المؤسسات الحكومية والخاصة.‏

البحث العلمي والتطوير

وفي مجال البحث العلمي والتطوير، بين قطيني أن القسم ينفذ ‏أبحاثاً أساسية وتطبيقية في مختلف فروع الكيمياء الفيزيائية ‏والتحليلية والعضوية واللاعضوية والنووية والإشعاعية، ‏تتركز في مجالات علوم المواد المتقدمة وتقانات النانو ‏وكيمياء السطوح لتطوير مواد ومركبات ذات تطبيقات ‏صناعية وطبية وبيئية، إضافة إلى مجالات التقانات الكيميائية ‏والفصل والاستخلاص ومعالجة المياه واستثمار الموارد.‏

الطاقة النظيفة والمتجددة

وأشار قطيني إلى أن أبحاث القسم تغطي أيضاً مجالات ‏الطاقة النظيفة والمتجددة، ولا سيما إنتاج الهيدروجين ‏وتخزينه وتطبيقاته في خلايا الوقود، فضلاً عن كيمياء ‏البوليميرات المتقدّمة والكيمياء الخضراء وتقنيات إعادة ‏التدوير ومعالجة النفايات بما يدعم مفاهيم الاقتصاد الدائري ‏وحماية البيئة، إلى جانب توظيف التقانات النووية والإشعاعية ‏والنمذجة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في المجالات ‏الصناعية والبيئية والجيولوجية وصون التراث الثقافي.‏

الخدمات التحليلية والمخبرية

وعلى صعيد الخدمات التحليلية والمخبرية، لفت قطيني إلى ‏أن القسم يوفر طيفاً واسعاً من الفحوص النوعية والكمية ‏والبنيوية والفيزيائية للعيّنات البيئية والصناعية والصيدلانية ‏والغذائية والجيولوجية الواردة من الباحثين داخل الهيئة ‏ومؤسسات القطاعين العام والخاص.‏

‏1859 تحليل مخبري حتى منتصف العام

وأوضح قطيني أن إجمالي العمليات المنجزة حتى منتصف ‏عام 2026 بلغ نحو 1859 عملية تحليل مخبري، أُجريت ‏بالاعتماد على مجموعة من أبرز التقنيات المتقدّمة، في ‏مقدمتها الرنين المغناطيسي النووي (‏NMR‏)، ومطيافية ‏الأشعة تحت الحمراء (‏FTIR‏) ورامان، والتفلور بالأشعة ‏السينية (‏XRF‏)، والامتصاص الذرّي، ومطيافية الكتلة ‏بالبلازما المقترنة حثياً (‏ICP-MS‏)، وتقنيات الكروماتوغرافيا ‏الغازية والسائلة والأيونية، إضافة إلى انعراج الأشعة السينية ‏والتحليل الحراري وقياس المسامية والسطح النوعي.‏

ويعمل قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية على تحديث طرائقه ‏المخبرية وإدخال تقانات تحليلية جديدة لرفع كفاءة الأداء ودقة ‏النتائج، بما يعزز دور الهيئة في توظيف البحث العلمي ‏التطبيقي لخدمة متطلبات التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.‏



‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

