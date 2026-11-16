دمشق-سانا
يواصل قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية السورية أداء دوره العلمي والبحثي في دعم منظومة البحث العلمي والتطوير التقني، وتقديم الخدمات والتحاليل المخبرية لمختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من خلال توظيف الخبرات العلمية والتقنيات الكيميائية والنووية الحديثة في المجالات الصناعية والبيئية والصحية.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة عبد الحميد قطيني في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن القسم يتألف من ست وحدات علمية متخصصة، تشمل التقانات الكيميائية والاستخلاص، والكيمياء الفيزيائية والسطوح، والاصطناع الكيميائي والمطيافية الجزيئية، والكيمياء النووية والإشعاعية، والكيمياء التحليلية، وكيمياء البوليميرات وإعادة التدوير.
وأشار قطيني إلى أن أعمال هذه الوحدات تتكامل ضمن محورين رئيسين يتمثل الأول في البحث العلمي والتطوير، ويركز الثاني على تقديم الخدمات التحليلية والمخبرية للجهات الأخرى ضمن الهيئة وباقي المؤسسات الحكومية والخاصة.
البحث العلمي والتطوير
وفي مجال البحث العلمي والتطوير، بين قطيني أن القسم ينفذ أبحاثاً أساسية وتطبيقية في مختلف فروع الكيمياء الفيزيائية والتحليلية والعضوية واللاعضوية والنووية والإشعاعية، تتركز في مجالات علوم المواد المتقدمة وتقانات النانو وكيمياء السطوح لتطوير مواد ومركبات ذات تطبيقات صناعية وطبية وبيئية، إضافة إلى مجالات التقانات الكيميائية والفصل والاستخلاص ومعالجة المياه واستثمار الموارد.
الطاقة النظيفة والمتجددة
وأشار قطيني إلى أن أبحاث القسم تغطي أيضاً مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ولا سيما إنتاج الهيدروجين وتخزينه وتطبيقاته في خلايا الوقود، فضلاً عن كيمياء البوليميرات المتقدّمة والكيمياء الخضراء وتقنيات إعادة التدوير ومعالجة النفايات بما يدعم مفاهيم الاقتصاد الدائري وحماية البيئة، إلى جانب توظيف التقانات النووية والإشعاعية والنمذجة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في المجالات الصناعية والبيئية والجيولوجية وصون التراث الثقافي.
الخدمات التحليلية والمخبرية
وعلى صعيد الخدمات التحليلية والمخبرية، لفت قطيني إلى أن القسم يوفر طيفاً واسعاً من الفحوص النوعية والكمية والبنيوية والفيزيائية للعيّنات البيئية والصناعية والصيدلانية والغذائية والجيولوجية الواردة من الباحثين داخل الهيئة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
1859 تحليل مخبري حتى منتصف العام
وأوضح قطيني أن إجمالي العمليات المنجزة حتى منتصف عام 2026 بلغ نحو 1859 عملية تحليل مخبري، أُجريت بالاعتماد على مجموعة من أبرز التقنيات المتقدّمة، في مقدمتها الرنين المغناطيسي النووي (NMR)، ومطيافية الأشعة تحت الحمراء (FTIR) ورامان، والتفلور بالأشعة السينية (XRF)، والامتصاص الذرّي، ومطيافية الكتلة بالبلازما المقترنة حثياً (ICP-MS)، وتقنيات الكروماتوغرافيا الغازية والسائلة والأيونية، إضافة إلى انعراج الأشعة السينية والتحليل الحراري وقياس المسامية والسطح النوعي.
ويعمل قسم الكيمياء في هيئة الطاقة الذرية على تحديث طرائقه المخبرية وإدخال تقانات تحليلية جديدة لرفع كفاءة الأداء ودقة النتائج، بما يعزز دور الهيئة في توظيف البحث العلمي التطبيقي لخدمة متطلبات التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.