تربية الحسكة توقف الدوام في ثلاث مدارس بسبب انتشار الحشرات

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة اليوم الإثنين، إيقاف الدوام المدرسي ‏مؤقتاً في ثلاث قرى بمنطقة الشدادي جنوب المحافظة، نتيجة الانتشار الكثيف للحشرات ‏في المنطقة.‏

وأوضحت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تابعت تأثر عدد ‏من المدارس في قرى جرمز وعدلة والنعامة بانتشار أعداد كبيرة من الحشرات في مواقع ‏عدة، وقررت بناءً على ذلك تعليق الدوام في المدارس المتضررة، إلى حين استكمال ‏الجهات المختصة الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الخطر.‏

وأضافت المديرية أنها ستعلن موعد استئناف الدوام بعد التأكد من تهيئة الظروف المناسبة ‏لعودة الطلاب إلى مدارسهم بأمان.‏

من جهته، أوضح المشرف الإداري في المجمع التربوي بمدينة الشدادي حمد العبد أن ‏المدارس والقرى المذكورة تشهد انتشاراً كثيفاً لحشرة “صرصور الحقل الأسود”، ما أدى إلى ‏تغطية الجدران والأرضيات داخل المدارس، وتسبب بحالة من الخوف والإزعاج بين ‏التلاميذ.‏

ودعا العبد الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الحشرة في أسرع وقت ‏ممكن، بما يضمن احتواء انتشارها وعودة الحياة إلى طبيعتها، تمهيداً لإعادة فتح المدارس ‏واستئناف العملية التعليمية.‏

وكانت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أكدت مطلع الشهر الجاري أن انتشار ‏صرصور الحقل الأسود في قرى الريف الجنوبي ظاهرة حشرية موسمية ترتبط بالتقلبات ‏الجوية، مشيرةً إلى أن هذه الحشرات آمنة ولا تنقل الأمراض الفتاكة، وداعيةً إلى اتباع ‏الإرشادات الوقائية واتخاذ الإجراءات الحقلية اللازمة للحد من انتشارها.‏