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تربية الحسكة توقف الدوام في ثلاث مدارس بسبب انتشار الحشرات

photo 2026 11 16 17 49 41 تربية الحسكة توقف الدوام في ثلاث مدارس بسبب انتشار الحشرات
مديرية التربية والتعليم في الحسكة-سانا

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة اليوم الإثنين، إيقاف الدوام المدرسي ‏مؤقتاً في ثلاث قرى بمنطقة الشدادي جنوب المحافظة، نتيجة الانتشار الكثيف للحشرات ‏في المنطقة.‏

وأوضحت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تابعت تأثر عدد ‏من المدارس في قرى جرمز وعدلة والنعامة بانتشار أعداد كبيرة من الحشرات في مواقع ‏عدة، وقررت بناءً على ذلك تعليق الدوام في المدارس المتضررة، إلى حين استكمال ‏الجهات المختصة الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الخطر.‏

وأضافت المديرية أنها ستعلن موعد استئناف الدوام بعد التأكد من تهيئة الظروف المناسبة ‏لعودة الطلاب إلى مدارسهم بأمان.‏

من جهته، أوضح المشرف الإداري في المجمع التربوي بمدينة الشدادي حمد العبد أن ‏المدارس والقرى المذكورة تشهد انتشاراً كثيفاً لحشرة “صرصور الحقل الأسود”، ما أدى إلى ‏تغطية الجدران والأرضيات داخل المدارس، وتسبب بحالة من الخوف والإزعاج بين ‏التلاميذ.‏

ودعا العبد الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الحشرة في أسرع وقت ‏ممكن، بما يضمن احتواء انتشارها وعودة الحياة إلى طبيعتها، تمهيداً لإعادة فتح المدارس ‏واستئناف العملية التعليمية.‏

وكانت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أكدت مطلع الشهر الجاري أن انتشار ‏صرصور الحقل الأسود في قرى الريف الجنوبي ظاهرة حشرية موسمية ترتبط بالتقلبات ‏الجوية، مشيرةً إلى أن هذه الحشرات آمنة ولا تنقل الأمراض الفتاكة، وداعيةً إلى اتباع ‏الإرشادات الوقائية واتخاذ الإجراءات الحقلية اللازمة للحد من انتشارها.‏

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