جامعة الفرات تشارك في مؤتمر”SYNC SPRING” لتعزيز مهارات الشباب التقنية

دير الزور-سانا

شاركت جامعة الفرات بدير الزور بفعاليات مؤتمر”SYNC SPRING” بنسخته الافتراضية العالمية لعام 2026 التي انطلقت اليوم السبت بحضور ممثلين عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لبحث دور التكنولوجيا وتقانة المعلومات في ردم الفجوة بين المهارات التقنية والفرص المهنية.

وأوضح نائب رئيس جامعة الفرات للشؤون العلمية الدكتور علي امرير في تصريح لسانا أن المؤتمر خطوة رائدة لإيصال التقنيات الحديثة المتعلقة بالمعلوماتية والأمن السيبراني لفئة الشباب، وربط مهاراتهم العلمية وتبادل المعرفة بين المشاركين داخل سوريا وخارجها.

وأشار إلى أن مشاركة جامعة الفرات تسهم بفتح آفاق جديدة لطلاب الجامعة لبناء مستقبلهم العملي والمهني من خلال تفعيل الرقمنة والأمن السيبراني والحداثة والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن الجامعة استضافت هذه الجلسة التي تضمنت لقاءات علمية بارزة على مستوى 23 دولة وعدد من المحافظات سورية.

من جانبه بيّن رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بدير الزور خالد شعيبي أن مؤتمر SYNC بنسخته 2026 يهدف لتأمين فرص عمل للشباب عبر توظيف 25 ألف سوري خلال 5 سنوات فيما يوجد 150 فرصة عمل خلال فترة انعقاد المؤتمر مشيراً إلى أن المؤتمر تضمن طريقة دخول الويب سايت الخاص بفرص العمل والتدريب على كتابة الـ CV الخاص بالمقابلات.

من جهته أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة مهند حنيدي إلى أن المشاركة بالمؤتمر تأتي ضمن إطار رؤية الوزارة التي تتضمن ربط مهارات الشباب واحتياجات السوق وإعداد برامج التدريب المهني وتعزيز قدرات المجتمع المحلي على المبادرات مبيناً أن الوزارة أطلقت منصة خاصة لتوفير فرص عمل.

وتستمر فعاليات مؤتمر SYNC SPRING حتى 9 من مساء اليوم حيث تمت مشاركة سوريا به عبر مجموعة من نقاط البث التي خصصتها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

ويعد المؤتمر منصة تفاعلية تقنية تهدف إلى جمع المختصين والمهتمين بمجالات التكنولوجيا، الابتكار، وريادة الأعمال لتبادل الخبرات والمعرفة، في مجالات التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والحلول الذكية التي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.