وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة السويد بدمشق تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع سفيرة مملكة السويد لدى سوريا جيسيكا سفاردستروم، آفاق تعزيز التعاون ‏الثنائي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين البلدين.‏

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير الحلبي استعرض خلال اللقاء الذي عقد ‏في مبنى الوزارة بدمشق واقع قطاع التعليم العالي والخدمات الأكاديمية التي تقدمها مؤسساته، بما يتيح فرصاً أوسع للتعاون مع الجانب ‏السويدي.‏

وتناول اللقاء دعم برامج المنح الدراسية والبحث العلمي التطبيقي، وتطوير معايير الجودة والاعتمادية في الجامعات، من خلال تأهيل ‏البنى التحتية وتجهيز المخابر وتعزيز قدرات الكوادر التدريسية.‏

كما بحث الجانبان توسيع التعاون في إطار مشروع (‏UN FBA‏) لتطوير وتأهيل قطاع القابلات القانونيات، إلى جانب مناقشة أوضاع ‏الطلاب العائدين من السويد، وأهمية الشراكات الدولية في دعم جهود تحديث قطاع التعليم العالي.‏

وتندرج هذه المباحثات في سياق جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، وتعزيز انفتاح مؤسساته على الجامعات ‏ومراكز البحث العلمي الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأكاديمية في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر ‏والبنى التحتية، وتحسين معايير الجودة والاعتمادية، بما يدعم مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.‏