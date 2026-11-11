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وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة السويد بدمشق تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي

036A6348 وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة السويد بدمشق تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي
مروان الحلبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري يبحث مع جيسيكا سفاردستروم سفيرة مملكة السويد لدى سوريا آفاق تعزيز التعاون ‏الثنائي-دمشق 11-11-2026-سانا

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع سفيرة مملكة السويد لدى سوريا جيسيكا سفاردستروم، آفاق تعزيز التعاون ‏الثنائي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين البلدين.‏

036A6618 وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة السويد بدمشق تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير الحلبي استعرض خلال اللقاء الذي عقد ‏في مبنى الوزارة بدمشق واقع قطاع التعليم العالي والخدمات الأكاديمية التي تقدمها مؤسساته، بما يتيح فرصاً أوسع للتعاون مع الجانب ‏السويدي.‏

وتناول اللقاء دعم برامج المنح الدراسية والبحث العلمي التطبيقي، وتطوير معايير الجودة والاعتمادية في الجامعات، من خلال تأهيل ‏البنى التحتية وتجهيز المخابر وتعزيز قدرات الكوادر التدريسية.‏

كما بحث الجانبان توسيع التعاون في إطار مشروع (‏UN FBA‏) لتطوير وتأهيل قطاع القابلات القانونيات، إلى جانب مناقشة أوضاع ‏الطلاب العائدين من السويد، وأهمية الشراكات الدولية في دعم جهود تحديث قطاع التعليم العالي.‏

وتندرج هذه المباحثات في سياق جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، وتعزيز انفتاح مؤسساته على الجامعات ‏ومراكز البحث العلمي الدولية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأكاديمية في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر ‏والبنى التحتية، وتحسين معايير الجودة والاعتمادية، بما يدعم مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.‏

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