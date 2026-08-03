محافظ الرقة يبحث مع أعضاء المكتب التنفيذي آليات العمل خلال المرحلة المقبلة 

الرقة-سانا



بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة اليوم الإثنين مع أعضاء المكتب التنفيذي الجديد في المحافظة، وبمشاركة مديري الجهات الحكومية، آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الاجتماع الأول الموسع الذي أعقب أداء أعضاء المكتب اليمين القانونية، أكد المحافظ أهمية ترسيخ العلاقة التشاركية بين المكتب التنفيذي والمديريات الحكومية، بما يضمن تكامل الصلاحيات والأدوار، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشدداً على أن الهدف المشترك لجميع الجهات هو خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي شادي الويسي في تصريح للصحفيين أن الاجتماع شكل الانطلاقة الفعلية لعمل المكتب التنفيذي الجديد، حيث تضمن الإعلان عن تشكيل المجلس بعد أداء اليمين القانونية، إلى جانب وضع الإطار العام لآليات العمل في المرحلة الحالية، وتنظيم العلاقة بين أعضاء المكتب التنفيذي ومديري الجهات الحكومية، بما يضمن التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطط والبرامج.

من جانبه، بين عضو المكتب التنفيذي لقطاعات التربية والتعليم العالي والآثار فيصل الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطط عمل لتطوير القطاعات التي يشرف عليها المكتب التنفيذي وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء.



بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاعات الصحة والثقافة والبيئة والطوارئ والكوارث محمود النجرس في تصريح مماثل، أن الاجتماع ركز على توضيح طبيعة العلاقة بين المكتب التنفيذي ومديري المديريات، باعتبارها علاقة تكامل وتعاون، وليست علاقة تضارب في الصلاحيات، مشيراً إلى أن هذا النهج يهدف إلى توحيد الجهود لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المواطنين.



ويأتي تشكيل المكتب التنفيذي الجديد في إطار استكمال البنية الإدارية لمحافظة الرقة، وتعزيز العمل المؤسسي بين مختلف القطاعات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، وتحقيق تكامل الجهود بين المؤسسات العامة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المحافظة.