الوزير تركو: المرسوم 163 يضع مصلحة الطالب وحقه في ‏التعليم والامتحان في مقدمة الأولويات

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية المرسوم رقم /163/ لعام ‌‏‌‏2026 الصادر عن رئيس الجمهورية، والمتضمن منح الطلاب ‌‏من أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى ‌‏امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها ‌‏كافة، وفق القواعد والشروط المعتمدة لهذه الامتحانات‎.‎

وأوضح الوزير تركو في تصريح نشرته قناة الوزارة على ‌‏التلغرام اليوم الأربعاء أن وزارة التربية تنظر إلى هذا المرسوم ‌‏بوصفه استجابة مسؤولة تضع مصلحة الطالب وحقه في التعليم ‌‏والامتحان في مقدمة الأولويات، وتتيح للطلاب الذين حالت ‌‏ظروف قاهرة دون استكمال امتحاناتهم فرصة عادلة وجديدة ‌‏لاستكمال مسارهم التعليمي‎.‎

ولفت الوزير تركو إلى أنه انطلاقاً من مسؤوليتها بدأت الوزارة ‌‏في تنفيذ أحكام المرسوم، بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة ‌‏لوضعه موضع التطبيق، وتحديد الإجراءات والمواعيد والآليات ‌‏الكفيلة بتمكين الطلاب المشمولين بأحكامه من الاستفادة من ‌‏الدورة الاستثنائية بكل يسر، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية ‏على هذه المبادرة.‏

‎ ‎

وبين الوزير تركو أن الوزارة ستعمل بكل طاقاتها لضمان حسن ‌‏تنفيذ المرسوم، وتوفير الظروف المناسبة أمام الطلاب لاستكمال ‌‏امتحاناتهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن حماية مستقبل الطالب ‌‏هي حماية لمستقبل الوطن، وأن كل فرصة تعليمية تحفظ للطالب ‌‏حقه في مواصلة طريقه هي خطوة في بناء سوريا ومستقبلها‎.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم الأربعاء، ‌‏المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب ‏من ‌‏أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي ‌‏التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد ‌‏والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين ‏الشهادتين.‏