الوزير تركو: المرسوم 163 يضع مصلحة الطالب وحقه في ‏التعليم والامتحان في مقدمة الأولويات

دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية المرسوم رقم /163/ لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية، والمتضمن منح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، وفق القواعد والشروط المعتمدة لهذه الامتحانات.
وأوضح الوزير تركو في تصريح نشرته قناة الوزارة على التلغرام اليوم الأربعاء أن وزارة التربية تنظر إلى هذا المرسوم بوصفه استجابة مسؤولة تضع مصلحة الطالب وحقه في التعليم والامتحان في مقدمة الأولويات، وتتيح للطلاب الذين حالت ظروف قاهرة دون استكمال امتحاناتهم فرصة عادلة وجديدة لاستكمال مسارهم التعليمي.
ولفت الوزير تركو إلى أنه انطلاقاً من مسؤوليتها بدأت الوزارة في تنفيذ أحكام المرسوم، بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لوضعه موضع التطبيق، وتحديد الإجراءات والمواعيد والآليات الكفيلة بتمكين الطلاب المشمولين بأحكامه من الاستفادة من الدورة الاستثنائية بكل يسر، معرباً عن شكره لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة.
وبين الوزير تركو أن الوزارة ستعمل بكل طاقاتها لضمان حسن تنفيذ المرسوم، وتوفير الظروف المناسبة أمام الطلاب لاستكمال امتحاناتهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن حماية مستقبل الطالب هي حماية لمستقبل الوطن، وأن كل فرصة تعليمية تحفظ للطالب حقه في مواصلة طريقه هي خطوة في بناء سوريا ومستقبلها.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم الأربعاء، المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.