وزارة الزراعة تصدر نتائج امتحانات الشهادات الثانوية ‏المهنية الزراعية والبيطرية

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، نتائج ‏امتحانات الشهادات الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية ‏للعام الدراسي 2025-2026‌‎.

وأشارت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط المخصص:‎

https://moaar.gov.sy/agristudents

وأعربت الوزارة عن تمنياتها للطلاب الناجحين والمتفوقين بمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية، وتحقيق المزيد من النجاح والتميز.

وفي تصريح لـ سانا، بينت مديرة مديرية الإرشاد والتنمية الريفية هوازن المقداد، أن عدد الناجحين بلغ 417 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 51،55 في المئة ،مبينة أن نسبة النجاح باختصاص الآلات الزراعية بلغت 91.30 في المئة ، في حين بلغت 48.56 في المئة باختصاص البيطرة، و51.59 في المئة باختصاص الزراعة.

وكانت وزارة الزراعة أجرت امتحانات الشهادة الثانوية المهنية ‌‏بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات ‏الزراعية، لدورة عام ‌‏2026 خلال الفترة ما بين 7 و30 حزيران الماضي.

وتزود الثانويات المهنية الزراعية الطلاب بخبرات عملية ‏وعلمية تؤهلهم لدخول سوق العمل والمساهمة في التنمية ‏الزراعية والريفية‎.‎