مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً تنفيذياً لتأهيل مبان تعليمية في سوريا

الرياض-سانا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع إحدى منظمات المجتمع المدني، لإعادة تأهيل مبان تعليمية ومجتمعية في سوريا تشمل محافظات حمص ودرعا ودير الزور.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الذي وقع أمس يشمل إعادة تأهيل شاملة لـ(4) مدارس و (3) مرافق اجتماعية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتوفير الأثاث والتجهيزات الأساسية.



وأشارت الوكالة، إلى أن المشروع يعد جزءاً من برنامج إعادة تأهيل الأصول التعليمية في سوريا، الذي يجري من خلاله حالياً إعادة إعمار وبناء وتجهيز (53) مدرسة في عدد من المحافظات.



يشار إلى أن البرنامج التنفيذي يندرج ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للإسهام في استعادة دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية في سوريا.