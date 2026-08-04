تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين‎ ‎بجميع أنواع ‏المفاضلات وبرامج التعليم المفتوح

دمشق-سانا‏

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مواعيد ‏تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين بجميع أنواع المفاضلات ‏وبرامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025 – 2026‎‎

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين أنه تم تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين ‏المقبولين في العام الدراسي 2025 – 2026 بجميع أنواع ‏المفاضلات لغاية انتهاء الامتحانات، فيما تم تمديد تسجيل ‏مواعيد الطلاب القدامى والمقبولين في برامج التعليم المفتوح ‏للعام الدراسي 2025 – 2026 لغاية بدء الامتحانات‎.‎

وبيّنت أن هذا التمديد يأتي حرصاً على تسهيل إجراءات ‏التسجيل للطلاب وضمان مرونة أكبر في استكمال معاملاتهم ‏الأكاديمية‎. ‎

وكانت الوزارة أعلنت في التاسع من شهر تموز الماضي تمديد ‏مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين بجميع ‏أنواع المفاضلات في العام الدراسي 2025-2026 حتى الـ 30 ‏من الشهر نفسه‎.‎