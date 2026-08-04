تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين‎ ‎بجميع أنواع ‏المفاضلات وبرامج التعليم المفتوح

دمشق-سانا
مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين بجميع أنواع المفاضلات وبرامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025 – 2026
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أنه تم تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في العام الدراسي 2025 – 2026 بجميع أنواع المفاضلات لغاية انتهاء الامتحانات، فيما تم تمديد تسجيل مواعيد الطلاب القدامى والمقبولين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025 – 2026 لغاية بدء الامتحانات.
وبيّنت أن هذا التمديد يأتي حرصاً على تسهيل إجراءات التسجيل للطلاب وضمان مرونة أكبر في استكمال معاملاتهم الأكاديمية.
وكانت الوزارة أعلنت في التاسع من شهر تموز الماضي تمديد مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين بجميع أنواع المفاضلات في العام الدراسي 2025-2026 حتى الـ 30 من الشهر نفسه.