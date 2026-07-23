هيئة التميز تعلن أسماء المتأهلين إلى اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي

دمشق-سانا

أصدرت هيئة التميز والإبداع أسماء الطلاب المتأهلين إلى اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 في اختصاصي العلوم العامة لفئة الصغار وعلم الأحياء لفئة اليافعين، والمقرر إجراؤها يوم السبت القادم 25 تموز 2026، الساعة 10:00 صباحاً، في المراكز الامتحانية بالمحافظات.

وأوضحت الهيئة في صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس، أنه يمكن للطلاب المتأهلين إلى المرحلة الثانية الاطلاع على قوائم أسماء المشاركين في الاختصاصين عبر الرابط.

ودعت الهيئة الطلاب المشاركين للاطلاع على التعليمات الامتحانية والالتزام بما ورد فيها من خلال الرابط.

مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على البيان الإعلامي الخاص باختبارات المرحلة الثانية عبر الرابط.

وبدأت يوم السبت الماضي، اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في اختصاص الرياضيات لموسم 2026 والتي تنظمها هيئة التميز والإبداع، بمشاركة 2627 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، والممهدة لانتقالهم إلى مرحلة التصفيات النهائية، وذلك في ‏المراكز المخصصة بالمحافظات.

وكانت هيئة التميز والإبداع أعلنت تأهل 5,446 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات السورية إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026، وذلك بعد اجتياز اختبارات المرحلة الأولى التي أُقيمت عن بُعد خلال الفترة من 25 إلى 30 حزيران 2026.