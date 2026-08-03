وزارة التربية تعلن بدء المقابلات الشفوية للخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء أعمال اللجان المختصة بإجراء المقابلات الشفوية للطلاب الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في إطار خطتها السنوية الرامية إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، داعيةً جميع المشمولين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واستكمال الوثائق المطلوبة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن المقابلات ستجرى يومياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 4 آب 2026 ولغاية يوم الثلاثاء 11 آب 2026، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (سابقاً) بمنطقة المزة في مدينة دمشق، شمال فندق غولدن مزة، وبجانب ثانوية عبد القادر المبارك للبنات.

وبينت الوزارة أن أسماء الطلاب المشمولين بالمقابلات متاحة عبر الرابط.

وأكدت ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) أو جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى المصدقة الجامعية أو وثيقة التخرج الرسمية أو إشعار التخرج، لإبرازها عند إجراء المقابلة.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا الإعلان يعتبر تبليغاً رسمياً لجميع الخريجين الواردة أسماؤهم في القوائم، مبينةً أن التخلف عن الحضور في الموعد المحدد يعد تنازلاً رسمياً عن الحق في التعيين.

كما أشارت إلى أنه يمكن الوصول إلى مقر إجراء المقابلات عبر رابط خرائط غوغل.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في الـ 9 من تموز الماضي، تعيين ما لا يزيد على نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل للعام ‏الدراسي 2024-2025، المشمولين بأحكام القانون رقم /35/ لعام 2024، بوظيفة مدرسين أو ‏معلمي صف من دون مسابقة، في إطار استقطاب الكفاءات النوعية وتعزيز الملاك التعليمي.