وزير الخارجية والمغتربين يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في سوريا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وقدم الوزير الشيباني خلال الاتصال تهنئة الجمهورية العربية السورية للمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس وبشهر رمضان المبارك، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة العربية السعودية الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز الاستقرار وبسط الأمن.