سوريا وليبيا تتفقان على تسريع إعفاء الجالية السورية من الغرامات

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدولة الليبي لشؤون الاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي خلال اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبُل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تناول الاتصال آفاق التعاون بين البلدين وأوضاع الجالية السورية والصعوبات التي تواجهها في تسوية أوضاعها القانونية نتيجة غياب أي تمثيل رسمي للدولة السورية سابقاً.

واتفق الجانبان على تسريع إصدار قرار إعفاء الجالية السورية من الغرامات المترتبة على المواطنين، كما شدد الشيباني على أهمية تفعيل الفرص الاستثمارية بين سوريا وليبيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن رفع علم الدولة السورية على مبنى السفارة في طرابلس.